Gli errori da evitare quando si sceglie il box doccia

Sono diversi gli aspetti ai quali fare attenzione nel momento in cui si inizia ad arredare il bagno. Tra questi, rientra la scelta del box doccia. Molto spesso, quando arriva il momento di acquistarlo, si tende, sbagliando, a considerare unicamente le misure e il prezzo. Sono invece numerosi i criteri a cui fare attenzione. Per comprendere meglio la situazione, nelle prossime righe abbiamo elencato alcuni errori che dovresti assolutamente evitare nel momento in cui ti trovi davanti alla necessità di acquistare questo importantissimo elemento d’arredo.

Scegliere a caso la posizione

Scegliere a caso la posizione del box doccia è un errore molto grave. Forse non tutti sanno che, se lo si sistema troppo vicino alla finestra, si rischia di sottrarre luce all’ambiente del bagno, che dovrebbe essere caratterizzato dal massimo livello di comfort.

Trascurare la sicurezza

Soprattutto se si hanno dei bambini piccoli in casa o delle persone con problematiche motorie, nel momento in cui ci si concentra sulla scelta del box doccia è basilare mettere in primo piano la sicurezza. Questo significa, in concreto, evitare di farsi ammaliare dai prezzi bassi di materiali come l’acrilico. Il rischio, orientandosi verso questa alternativa nelle situazioni sopra citate, è quello di avere a che fare, nell’eventualità di una rottura, con schegge estremamente taglienti, che possono provocare ferite profonde. Circostanza evitabile, non è vero? Assolutamente sì! Alla luce di ciò, è meglio optare per altre soluzioni.

La più popolare in assoluto quando si parla di standard di sicurezza elevati è il vetro temperato. La sua fama da questo punto di vista è dovuta al fatto che, essendo sottoposto a un trattamento ad alte temperature prima dell’acquisto da parte delle aziende che si occupano della creazione di box doccia, nel momento in cui si rompe si sbriciola in tantissimi piccoli pezzi, non pericolosi come le schegge di acrilico.

Non considerare il livello di isolamento termico della casa

Sono davvero tanti gli aspetti degni di nota in fase di selezione del box doccia perfetto e altrettanti gli errori da non commettere. Uno dei più gravi riguarda il fatto di non considerare il livello di isolamento termico dell’abitazione.

Se si è consapevoli di avere degli infissi che d’inverno non aiutano a rendere il clima interno più mite - sì, si possono cambiare, ma non dimentichiamo che è una spesa ingente da programmare con il giusto anticipo - o se non si ha il riscaldamento autonomo e si vive in una zona dove inizia a far freddo già agli albori dell’autunno, è il caso di valutare con attenzione se scegliere o meno un box doccia walk-in.

Questa soluzione è oggettivamente elegantissima, perfetta per i bagni arredati con un mood minimal. C’è però un contro non indifferente, ossia il fatto di sentire più freddo quando si utilizza la doccia.

Non pensare all’impermeabilizzazione

Troppe persone quando scelgono il box doccia si concentrano unicamente sull’estetica, sul posizionamento e sul livello di sicurezza. Si tratta di aspetti che, come abbiamo visto nei punti precedenti, hanno un’importanza oggettiva e grandissima. Attenzione, però: bisogna fare un passo in più! Soprattutto nelle situazioni in cui la doccia viene installata in un bagno di metratura contenuta, non bisogna mai dimenticare il rivestimento impermeabilizzante. Parliamo infatti di ambienti dove i danni dell’umidità tendono a farsi sentire e non poco! Il rischio, trascurando l’aspetto appena ricordato, è quello di trovarsi, dopo poco tempo, con un box doccia rovinato e accarezzare l’idea di acquistarne uno nuovo. Possiamo dire che non ne vale la pena? Sì!

Concludiamo ricordando il nodo della privacy: nei casi in cui ci sono diverse persone in famiglia, è naturale che qualcuno abbia voglia del massimo della discrezione in doccia. Raggiungere quest’obiettivo significa selezionare il materiale in maniera mirata e, per esempio, focalizzarsi sui box doccia in satinato.