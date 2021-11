Libreria in legno, un tocco di stile per la zona giorno

La libreria in legno è uno di quei complementi di arredo che ha sempre fatto la differenza in una zona giorno. Non c’è nulla di meglio di mettere a vista i propri libri, o i ricordi di una vita, quei soprammobili che magari abbiamo acquistato in vacanza. Ed ecco che la scelta di una libreria per il salotto assume un significato speciale: il carico di chi siamo, perché esprime la nostra personalità.

I vantaggi dell’avere una libreria in casa sono piuttosto immediati, perché nel mondo dell’arredo ci troviamo di fronte a un vero e proprio design immancabile. È funzionale, e non è solo estetica. Se si considera poi il legno come materiale, questo rende l’ambiente più confortevole, caldo ed accogliente. Se stai cercando una libreria in legno, la puoi trovare disponibile su 197 Design Store .

I vantaggi di una libreria in legno, scelta non solo di classe

Adattare una libreria al resto dell’arredamento è piuttosto semplice, in particolare perché si inserisce in qualsiasi contesto con grande slancio. Organizzare una libreria migliora sicuramente la stanza e ne aumenta in un certo senso l’estetica, senza contare che è pratica e comoda, due fattori che ne determinano l’essenzialità.

C’è un fascino antico nel legno che ben pochi altri materiali sanno trasmettere.

Si può inoltre considerare di investire su una soluzione sovrapponibile o affiancabile, oppure optare per una libreria a parete. Molto carina è anche l’idea di una libreria modulare, dal momento in cui permette di essere regolata in altezza e in larghezza, oltre che in profondità.

Libreria a parete, un tocco essenziale

Decisamente vincente è l’idea di integrare una libreria a parete nel salotto, che in alternativa può essere considerata anche per la zona giorno. Un’aggiunta notevole, che esprime la massima raffinatezza e comodità, in quanto si presta in modo ottimale come appoggio in qualsiasi evenienza.

Il legno è un materiale che in ogni caso non conosce difficoltà; può essere sfruttato sia in un ambiente contemporaneo, oppure più classico ed inoltre può essere abbinato sicuramente ad un arredamento moderno , con linee più geometriche o spigolose. Inoltre, considera la grande occasione di spezzare e di creare contrasto, una regola essenziale per l’arredo al giorno d’oggi, supportata dai principali Interior Designer.

Come scegliere la libreria in legno per la zona giorno

Quali sono i criteri di scelta di una libreria, le caratteristiche che non possiamo proprio sottovalutare? Abbiamo individuato tre punti principali: l’estetica, la funzionalità e ovviamente la resistenza.

Estetica : non è il fattore principale, ma è di certo un requisito che non possiamo prendere alla leggera. Dal momento in cui l’arredo passa per la personalità (e per il gusto personale), si può scegliere lo stile preferito, o il materiale che meglio si adatta nel contesto;

: non è il fattore principale, ma è di certo un requisito che non possiamo prendere alla leggera. Dal momento in cui l’arredo passa per la personalità (e per il gusto personale), si può scegliere lo stile preferito, o il materiale che meglio si adatta nel contesto; Funzionalità : la funzione principale di una libreria è suggerita dal nome stesso, poiché è un appoggio essenziale per i libri, siano essi di narrativa o scolastici. Ma ci sono tanti modi per decorare una libreria ed esprimere tutta l’essenzialità di un complemento d'arredo irrinunciabile;

: la funzione principale di una libreria è suggerita dal nome stesso, poiché è un appoggio essenziale per i libri, siano essi di narrativa o scolastici. Ma ci sono tanti modi per decorare una libreria ed esprimere tutta l’essenzialità di un complemento d'arredo irrinunciabile; Resistenza: sottoponiamo il legno a un controllo della resistenza. Resiste alle sollecitazioni e ai carichi? In realtà è abbastanza solido e compatto, e la texture va inoltre a suo favore, perché è un’aggiunta preziosa e di valore nel complesso.

Con una libreria in legno, non si sbaglia di certo: renderà la zona giorno ancor più speciale, personale e soprattutto trasmetterà un senso di casa e famiglia senza eguali.