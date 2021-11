Pump Track Pianezza: torna in pista la ‘Speed race’ promossa da ‘uBroker’

Secondo appuntamento con la ‘Speed Race’ autunnale domenica 7 Novembre, l’attesa e seguita competition voluta e promossa da ‘uBroker’ presso il prestigioso impianto ciclabile agonistico ‘Pump Track Pianezza’ sito nell’omonimo comune in Via Musinè 26.

Una rassegna che giunge in calendario dopo la felice notizia del raddoppio di spazi e strutture che vede nuovamente in prima linea la riuscita partnership fra l’amministrazione locale guidata dal Sindaco Roberto Signoriello e dal Vice Sindaco Antonio Castello e l’azienda italiana che per prima ha azzerato le bollette di luce e gas, canone Rai e accise incluse.

Il programma prevede arrivo e registrazione dei partecipanti tra le 11.00 e le 12.00. A partire dal mezzogiorno e sino alle 15 avrà luogo la tre ore di gara.

Un evento che coniuga sapientemente, ancora una volta, amore per il territorio, sport e occasioni d’incontro per giovani e appassionata, con un occhio di riguardo alla solidarietà: durante la manifestazione verranno infatti raccolti e devoluti fondi all’Associazione ‘Movember Foundation‘ da destinare alla cura delle principali patologie maschili, i cui dettagli sono tutti disponibili sul sito linkato.

I primi classificati saranno omaggiati con una ricca selezione di ambiti premi a scelta. Per iscriversi è necessario corrispondere una quota pari a 10 euro, e registrarsi sul sito. Altre informazioni sono anche disponibili sui relativi canali social media.

“Si tratta di un’occasione importante di confronto, scambio, divertimento e attività fisico-agonistica all’aperto, dopo mesi di lockdown e chiusure intermittenti e prolungate”, esordisce Cristiano Bilucaglia, Founder e CEO di ‘uBroker’ nonché filantropo e ciclista agonista innamorato delle dure ruote e delle loro applicazioni.

“Crediamo da sempre nel principio della redistribuzione sociale della ricchezza, e quale miglior opportunità di investire sugli adulti di domani e sulla valorizzazione di aree verdi e attrezzate loro destinate, specie in un momento globale in cui maggiore è l’attenzione a temi di primaria importanza quali green & circular econonomy”, conclude soddisfatto Bilucaglia, ossolano pianezzese d’adozione.