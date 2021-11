Luciana Toselli: è lei il candidato sindaco di Cuneo per i Beni Comuni

Nei giorni scorsi Gigi Garelli, intervistato dal nostro Giampaolo Testa, aveva tratteggiato il possibile candidato sindaco per la Lista "Cuneo per i Beni Comuni", in vista delle elezioni del 2022.

“Non posso ancora svelarne il nome. Lo faremo nei giorni a venire. Posso però anticipare che si tratta di una donna, visto che ha sciolto le riserve e ci ha dato la sua disponibilità. Una donna stimata ed apprezzata, che in questi anni si è spesa con impegno civile e politico a favore della città”, aveva risposto a fine ottobre.Tutto faceva pensare a Luciana Toselli.

E oggi arriva la conferma: ieri è stata approvata all'unanimità la proposta della candidatura a sindaco di Luciana Toselli, nome di Cuneo per i Beni Comuni.

Dirigente medico in Medicina d'Urgenza presso l'Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo fino al 2014, attualmente consigliera comunale della lista, dopo precedenti ripetute esperienze consigliari, in passato ha ricoperto la carica di Presidente del CSA (Consorzio socio-assistenziale) e fino a pochi mesi fa è stata Direttrice Sanitaria a "Casa Famiglia" nel periodo più drammaticato della pandemia da Coronavirus.

Scrivono da uneo per i Benei Comuni: "Ha condiviso pienamente e si è battuta per i valori cui si ispira la nostra lista: impegno radicale contro i cambiamenti climatici, Equità sociale e piena occupazione, interazione fra etnie diverse, adesione e applicazione materiale dei principi fondanti della nostra Costituzione nata dalla Resistenza contro il nazi-fascismo, condivisione della teoria dei "Beni Comuni".

In particolare è stata protagonista delle iniziative per il mantenimento della sede attuale dell'Ospedale nella prospettiva di un suo ampliamento e riqualificazione strutturale e per una sollecita e prioritaria realizzazione delle strutture e delle

funzioni della Medicina Territoriale (Case e Ospedali di Comunità).

Fortissimo è stato il suo impegno, come medico e come consigliera nelle azioni di contrasto alla diffusione della pandemia.

La proposta di candidatura a sindaco di Luciana Toselli e gli indirizzi programmatici avanzati dalla nostra Lista sono rivolti alla società civile e a tutte le formazioni civiche che vorranno prenderle in considerazione, ritenendo indispensabile e improcrastinabile nel nostro Comune la realizzazione di un'alternativa alla destra radicale e xenofoba e all'attuale maggioranza, che si è caratterizzata sempre più con provvedimenti, in particolare nel campo dell'assetto urbanistico e della mobilità

sostenibile, fortemente condizionati da interessi privati piuttosto che dal coinvolgimento e dalla tutela della comunità cittadina.

L'obiettivo è quello di formare una grande "ALLEANZA PER LA GIUSTIZIA AMBIENTALE E PER LA CURA" che possa raccogliere l'adesione delle formazioni civiche che intendono impegnarsi per la realizzazione di una città, fondata sulle Comunità Solidali, a partire dalle piazze, dalle Case di Quartiere, dai poli sportivi,

dalle scuole nel concentrico e nelle frazioni".

La Toselli è il secondo nome ufficializzato, in vista delle amministrative del 2022, dopo quello di Giancarlo Boselli.