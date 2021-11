Calcio Serie D: Alessio Ferla è un nuovo giocatore del Bra

C' è una new entry in casa Bra. Ufficiale l'ingaggio dell'attaccante Alessio Ferla, classe 2002, nella prima parte di questa stagione in forza al Novara. Ferla è già a disposizione di Floris per la sfida con l'Asti.

IL COMUNICATO DELL' A C BRA

Il Bra si è assicurato le prestazioni sportive di Alessio Ferla. Nato a Siracusa nel 2002, è un attaccante centrale (192 cm d'altezza).

Alessio ha indossato le maglie delle formazioni giovanili di Salernitana, Fiorentina, Sassuolo e Udinese. In questa prima parte del 2021/2022, ha militato nel Novara (Serie D, girone A).

Si è unito ai nuovi compagni nel pomeriggio di venerdì ed è a disposizione, di mister Roberto Floris, per il derby piemontese con l'Asti in programma domenica 7/11 al "Bravi" (ore 14,30).