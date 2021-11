Calcio Serie D: Fossano sconfitto nell'anticipo, il Casale si impone per 2-0

Niente da fare, per il Fossano, nell'anticipo della decima giornata. Sul campo del Casale i blues non riescono a fermare la forte squadra di casa che si impone per 2-0 grazie alle reti di Forte nel primo tempo e Ricciardo nella ripresa.

Settima sconfitta per la squadra di Viassi che rimane ferma a quota 5 punti in classifica. Nerostellati al quarto successo consecutivo e secondi con 20 punti alle spalle del Chieri (22).

Nell'altro anticipo vittoria esterna del Borgosesia con il Sestri Levante: 0-2 il punteggio finale.

Domenica le altre partite del decimo turno tra cui Bra-Asti e Pont Donnaz-Saluzzo.