Gioia per occhi e cuore le tele in mostra permanente all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno

Opere d’arte che invitano a pensare positivo. Sono cinque le creazioni pittoriche che riscaldano i cuori di chi passa all’Ospedale ‘Michele e Pietro Ferrero’ di Verduno. Un insieme di luci e colori che possono dare anche il senso alla giornata di un ammalato.

Tutto grazie al pittore braidese Franco Gotta, artigiano di emozioni con il pennello e la missione di far tornare il sorriso a chi lo ha perso. E così anche il nosocomio diventa luogo di terapia della speranza, dove immergersi nella cascata cromatica può aiutare a dimenticare per un attimo la sofferenza. Ospedali come una galleria d’arte.