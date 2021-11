Inaugurata l'attrezzoteca all'Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore

Ieri, presso il giardino della scuola dell'infanzia statale di Cavallermaggiore, è stata inaugurata l’“Attrezzoteca”. Si tratta di una raccolta di materiali didattici, attrezzature e libri che le scuole e i servizi per l'infanzia del territorio possono prendere in prestito ed utilizzare con i loro bambini. I materiali sono molto vari e permettono di proporre attività sensoriali, musicali, di gioco, espressive.

L’iniziativa si inserisce nell’ampio progetto “La Grandezza dei Piccoli”, selezionato da “Con i bambini” nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e ha l'obiettivo di stimolare iniziative che favoriscano una comunità educante. Oltre al capofila, la cooperativa sociale Insieme a Voi, il progetto ha coinvolto più di 80 partner in tutta la provincia di Cuneo, tra cooperative, istituti comprensivi, scuole paritarie, enti e associazioni, ha promosso azioni di vario tipo, quali formazione per genitori e insegnanti, laboratori ed eventi per bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie, supporto alla genitorialità.

All'interno del progetto saranno attivate in tutto 10 attrezzoteche su tutto il territorio provinciale. Al momento sono attive, oltre a quella di Cavallermaggiore, le attrezzoteche di Mondovì e di Busca.

Presenti all'inaugurazione la Dirigente Scolastica Simonetta Bogliotti, il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, l'assessore a Cultura e Istruzione Maria Carola Pinna e la consigliera Elisa Rambaudi, il presidente del Consiglio di Istituto Marco Varetto, i referenti del Progetto “La Grandezza dei Piccoli” Massimo Motta e Sara Castello, esponenti di associazioni del territorio e delle scuole dell'infanzia paritarie, docenti e l'insegnante Dogliatti Antonella, referente e responsabile del progetto e della gestione dell'attrezzoteca, famiglie con i bambini che hanno avuto occasione di vedere i materiali e le risorse a disposizione e intrattenersi con i giochi e i libri a disposizione.