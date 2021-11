I falsi miti della link building

La creazione di una link building efficace è essenziale per incrementare la visibilità del tuo sito web. Farlo nel modo sbagliato potrebbe annientare il sito agli occhi di Google e non te la caveresti con la semplice perdita di tempo e di visualizzazioni. La scelta più sbagliata che puoi fare è ancorarti a falsi miti della link building che, in questo focus, vogliamo sfatare.

Ricorda che il successo nel lungo periodo del tuo sito dipende da contenuti di qualità piuttosto che dalla quantità.

L'ottimizzazione della link building può prevalere sulla qualità dei contenuti

La costruzione di collegamenti fra il tuo sito web ed altri siti (link building) può essere realizzata in diversi modi: commenti su blog, articoli su siti popolari, guest post, invio a directory. Si tratta della strategia più importante per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca online e, di conseguenza, incrementare la visibilità del sito su Google, conviene in ogni caso affidarsi ad agenzie specializzate in link building per non compromettere per sempre la crescita di un sito web, su elemaca.it oltre a poter acquistare servizi di linkbuilding potete trovare diversi consigli in merito..

La link building è l'infrastruttura che serve per competere con altri siti web. Nella SEO, la qualità prevale sulla quantità ma non si può assolutamente trascurare l'ottimizzazione (link building inclusa). L'ottimizzazione prevale anche sulla qualità, tanto che una quantità ben ottimizzata vince su una qualità scarsamente ottimizzata.

La creazione di una link building efficace dà spazio alla sperimentazione di nuove strategie per ottenere risultati.

Nel creare e gestire link o backlink non sono pochi coloro che si affidano a falsi miti. E' molto più importante tenere il passo con gli ultimi trend sui contenuti in ambito SEO, concentrarsi su questo e sfatare per sempre falsi miti.

Falsi miti della link building da sfatare

Chi si lascia convincere da idee sbagliate condividendo falsi miti della link building probabilmente non ha una profonda comprensione di questo metodo strategico in grado ai aumentare il posizionamento su Google e la visibilità.

Segnaliamo i 4 falsi miti più comuni sulla costruzione di link che circolano da anni.

1. Con l'aggiornamento dell'algoritmo di Google i backlink non funzionano più

Chi non è sufficientemente informato potrebbe dirti che, con l'aggiornamento dell'algoritmo di Google, i backlink non funzionano più e sono, quindi, una perdita di tempo.

Non è vero se il lavoro di creazione viene realizzato al meglio. Creare la link building non significa soltanto inserire il collegamento del tuo sito su altri siti. Devi dare valore aggiunto agli altri prima di chiedere qualcosa in cambio, guadagnarti referenze e web reputation per consentire alla 'macchina' di funzionare. Per costruire una buona reputazione come sito autorevole ci vogliono mesi, anni: con una buona consulenza e le giuste strategie puoi accelerare i tempi.

Non è corretto neanche pensare che, ad ogni aggiornamento Google, dovrai creare contenuti nuovi. Creare troppi articoli può risultare controproducente tanto da sembrare spam. E' tutta una questione di qualità anche in termini di backlink.

2. I link più efficaci provengono da siti autorevoli

I link più importanti per Google provengono da siti autorevoli. E' un falso mito anche questo.

La pertinenza dei contenuti è cruciale per qualsiasi sito quando si tratta di gestire certe parole chiave su Google. Tutto dipende dalla qualità di un contenuto e dalla sua utilità per gli utenti.

3. Per posizionare meglio il tuo sito devi acquistare backlink

Un amico o un conoscente potrebbe consigliarti di acquistare link da altri siti web per sperare di ottenere un posizionamento migliore.

Google penalizza i siti che pagano per i backlink e potresti ottenere il risultato inverso.

Il link building è un lavoro duro, richiede tempo, pazienza, costanza ed il supporto di consulenti esperti. Non si compra.

4. Non dovresti mai chiedere link

E' falso anche credere che non bisogna mai chiedere link. Diciamo che può permettersi di chiedere collegamenti chi lavora seriamente e non ha intenzione di utilizzare spam o altre manipolazioni. La creazione di link building è un lavoro che deve essere fatto a regola d'arte.