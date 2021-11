A Saluzzo è tempo di MercAntico con decine di espositori e musei aperti

Oggi a Saluzzo è MercAntico, mercatino dell’ Antiquariato minore e dell’usato.

Decine di espositori nell’ultima data dell'anno, oggi 7 novembre, sono protagonisti lungo le vie e tra i caffè con oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, per gli appassionati del vintage e del collezionismo.

A Saluzzo sono aperti i musei cittadini. Per info https://visitsaluzzo.it/.

A breve il via alle date natalizie con due mercatini che toccheranno Castellar (8 dicembre) e il centro cittadino (12 dicembre), due occasioni per vivere l’atmosfera del natale e fare i primi acquisti in una Saluzzo che con il Centro Commerciale Naturale già da domenica 28 novembre proporrà le aperture straordinarie dei negozi cittadini. Per info Tel 0175/43527 – 346/9499587