Al teatro don Bosco di Cuneo arriva Manon

Riprendono gli appuntamenti della Grande Musica presso la sala della Comunità Cinema Teatro Don Bosco con la visione sul grande schermo del cartellone dall’Opéra Nationale de Paris.



Mercoledì 17 novembre alle ore 19 il sipario virtuale si alzerà su Manon, opera in

5 atti del 1884 musicata da Jules Massenet su libretto di Henri Meilhac e Philippe Gillerré.



Si tratta di un evento registrato senza pubblico all'Opera Bastille il 17 marzo 2020.



L’opera è un evento del cartellone Il grande teatro al Cinema distribuito in Italia

da Galileo Vision; i cui prossimi appuntamenti saranno:





15 dic 2021 – ROMEO E GIULIETTA (balletto)

19 gen 2022 – AIDA (opera)

09 feb 2022 – IL ROSSO E IL NERO (balletto)

16 mar 2022 - NOTRE DAME DE PARIS (balletto)

13 apr 2022 – NOZZE DI FIGARO (opera)

04 mag 2022 – GISELLE (balletto)

08 giu 2022 - CENERENTOLA (opera)



La gestione della sala avverrà nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza per il contrasto dell’epidemia da Covid-19. Per l’accesso è necessario mostrare il green pass valido.



La Sala sarà aperta un’ora prima dello spettacolo: si invita il pubblico a presentarsi in anticipo per svolgere in tutta calma le operazioni di ingresso e biglietteria.



Altre informazioni e aggiornamenti disponibili su www.salecuneo.it/cinema-teatro