“Fratelli tutti?”, serata di riflessione a Savigliano con l'associazione Benecomune

La Scuola di Politica di Benecomune ritorna con il suo appuntamento mensile, dopo aver aperto il quinto anno con Federica Saliola, della Banca Mondiale, sul tema del futuro del lavoro dopo il Covid. L’incontro di novembre riprende il tema dei cambiamenti, alla luce anche della pandemia, parlando ancora delle sfide che la terra ci pone con urgenza. I mutamenti climatici, la distribuzione delle risorse, la gestione delle emergenze sanitarie stanno mettendo a dura prova la convivenza nel mondo e la politica è chiamata a fare un salto di qualità per essere all’altezza delle sfide.

Partendo proprio dalle riflessioni circa la pandemia da Covid-19, la terza enciclica di papa Francesco scritta nel suo ottavo anno di pontificato, Fratelli tutti, è proprio incentrata sui temi della fraternità e dalla amicizia sociale. Un messaggio universale che interroga credenti e non credenti, di estrema attualità che ha da dire molto anche alla politica.

Ecco allora l’associazione Benecomune che propone una serata di riflessione e approfondimento sul contenuto, molto ampio per la verità, e sul messaggio del Papa, ponendo un punto interrogativo che vuole essere la provocazione per ragionare sulle sfide della terra.

“Fratelli tutti?” è il titolo dell’evento che è in programma venerdì 12 novembre alle ore 21, in presenza nella sala riunioni di piazza Pieve 8 a Savigliano, online in diretta live YouTube su www.benecomune.info/diretta, con l’intervento di don Alberto Piola, dottore in Teologia, docente di Teologia sistematica presso la sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino.

