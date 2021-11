In cima al doppio campanile della cattedrale di San Lorenzo con il Mudi di Alba

Per il mese di novembre, e in occasione della 91° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il MUDI – Museo Diocesano di Alba sarà aperto il venerdì dalle 15.00 alle 18.00, il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30. Si potrà visitare il MUDI anche lunedì 1 dalle 14.30 alle 18.30, e nei weekend del 6 -7 e 13-14 al mattino, dalle 10.00 alle 13.00.

Inoltre, il MUDI offre il kit didattico “Esploratori del tempo” ai bambini che vorranno mettersi in gioco e scoprire il museo nei panni di “piccoli esploratori”. seguendo gli indizi sulla mappa, i bambini potranno esplorare i sotterranei della Cattedrale di Alba e trovare i tesori custoditi al Museo Diocesano: antiche strade, tracce lasciate dai romani e resti della città del passato medievale!

Sabato 13 novembre sarà eccezionalmente possibile salire sul doppio campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

Il campanile romanico della Cattedrale di Alba è uno dei monumenti più rappresentativi della città e ne caratterizza lo skyline del centro insieme alle torri medievali. Le guide del Museo Diocesano vi accompagneranno attraverso la storia della Cattedrale fino a 45 metri di altezza: salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre e da qui si può ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri”.

Sarà inoltre possibile visitare il percorso archeologico sotto la Cattedrale e il lapidario, e scoprire le testimonianze del passato romano e medievale della città, riportate alla luce grazie agli scavi archeologici condotti a partire dal 2007.

Due turni di visita: ore 15.00 e ore 17.00

INGRESSO A PAGAMENTO: visita guidata al campanile 5,00 Euro adulti; 3,00 Euro dai 6 ai 14 anni; gratuito under 6 anni e abbonati Torino Musei

INDIRIZZO: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata sarà obbligatorio l’uso della mascherina e verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione. In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. art. 3 del Decreto Legge 23 luglio, n. 105), l’accesso è consentito previa presentazione della Certificazione verde Covid-19 o del referto negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti, insieme a un documento di riconoscimento. I bambini sotto 12 anni d'età possono entrare senza Green Pass e senza referto negativo di un tampone. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba

mudialba14@gmail.com

Cel. 345.7642123