Lilumania, tra inediti ed evergreen, i Trelilu lanciano l'album del trentennale

Diciotto album, mica una cifra a caso. Per qualcuno è sinonimo di maturità. Trenta, invece, gli anni di musica insieme. Non 29, non 31, proprio cifra tonda. Ci sarebbero già tutti gli elementi numerologici per avere un qualcosa di bello, ma non basta. Perché a breve arriveranno la musica, la verve, la comicità e quel dialetto maccheronico che alla fine capiscono tutti, dalla Valle d’Aosta alla Liguria.

E soprattutto ricomparirà il tanto agognato palco, linfa vitale per ogni artista.

I Trelilu, insomma, tornano con il loro carico di allegria e lo fanno con il nuovissimo album “Lilumania”, disponibile a partire dai prossimi giorni.

Il diciottesimo lavoro discografico per celebrare i trent’anni di carriera. Tre decenni di successi e di soddisfazioni che sembravano senza sosta, poi l’incubo della pandemia che ha rallentato l’interno settore. Ma per i “Lilu” una preziosa occasione per impostare in modo meticoloso e accurato il nuovo lavoro, che ha il sapore di un risveglio ed è destinato a lasciare il segno.

Il nuovo disco e la tournée che ne accompagnerà il “lancio” saranno presentati a giornalisti e operatori del settore nelle prossime settimane a Cuneo, Alba e Torino. Nel capoluogo della Granda in particolare, l’appuntamento di apertura sarà nello Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sabato 13 novembre alle ore 17.00.

Nel nuovo cd (previste subito 500 copie) e sulle piattaforme digitali si potranno ascoltare 11 inediti e 4 evergreen rivisitati. È stata anche prevista la distribuzione di un disco in vinile alla luce del suo ritorno sul mercato musicale. Un modo per far riassaporare ai fan il piacere del solco, stuzzicando anche la fantasia in vista del Natale.