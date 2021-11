Prima domenica in Granda tra sagre autunnali, fiere, mercati, musica e spettacoli

Ecco alcuni degli eventi in programma nella Granda per oggi, domenica 7 novembre, tra sagre autunnali, fiere, enogastronomia, musica e spettacoli.

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione causate, ad esempio, dal maltempo. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni. Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it .

Il 4 novembre, giorno in cui è terminata la Grande Guerra, si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ma in alcuni paesi e città della Granda si terranno questa domenica le cerimonie per ricordare i caduti di tutte le guerre.





Sagre autunnali, fiere ed enogastronomia

Ad Alba prosegue fino al 5 dicembre la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, manifestazione che quest’anno si ispira alla tutela ambientale, al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si svolgerà all’interno del Cortile della Maddalena, con la rassegna Albaqualità e l’Alba Truffle Show. Per i bambini è allestita l’area dell’Alba Truffle Bimbi, presso il Palazzo Mostre e Congressi. Durante tutta la manifestazione è in programma un ricco calendario di mostre, eventi sportivi, rassegne, incontri e concerti. In questo fine settimana è previsto Barolo & Champagne, un gemellaggio in grande stile con le bollicine francesi. In Sala Beppe Fenoglio ci sarà un’altra parata di stelle per i “Foodies Moments”, “L’atelier della pasta”, l’analisi sensoriale del tartufo e i Wine tasting Esxperience. In città prosegue l’appuntamento con il Mercato della Terra Slow-food dalle 9 alle 20. In piazza Duomo saranno allestiti gli stand di “Campagna Amica Day” con le eccellenze agroalimentari “Made in Italy”.

Info: www.fieradeltartufo.org





In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero aprono le loro porte. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, accolgono appassionati e curiosi. L’enoturista può contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Scopri quelle che puoi visitare questa domenica su: www.langhe.net





Questo fine settimana e il prossimo a Vezza d’Alba è in programma la Fiera del Tartufo Bianco e dei vini del Roero con decine di iniziative: dal Mercato del Tartufo Bianco a quello dei prodotti tipici; dalle degustazioni dei vini di Vezza e del Roero alle mostre artistiche. Oggi, domenica 7 novembre, partire dalle ore 10 presso il Salone Manifestazioni è previsto il mercato del tartufo con esposizione prodotti regionali e nazionali e degustazioni di piatti a base di tartufo. Alle 12.30 sarà servito il pranzo della Fiera su prenotazione. Nel pomeriggio, a partire dalle 15 è previsto il talk-show con il professor Giorgio Calabrese e Roberto Cerrato. Info: www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/xxxvii-fiera-del-tartufo-bianco-e-dei-vini-del-roero-di-vezza-dalba e www.facebook.com/amministrazionecomunalevezzadalba





A Cuneo è in programma la Mostra Nazionale della Razza Piemontese con un programma ricco di appuntamenti ed eventi. Oggi, domenica 7 novembre, ci saranno le premiazioni e il concorso per paratori junior dedicato ai bambini e ai ragazzi. Nella parte esterna al padiglione, è prevista invece un’area in cui sarà possibile acquistare un’ampia varietà di articoli che spazierà dai prodotti tipici locali, materiale agricolo, oggettistica e molto altro. Info: www.facebook.com/AmicoMiac

In occasione della Mostra è prevista la manifestazione “Sapori della carne”, con un padiglione gastronomico no stop che propone tutte le principali specialità a base di carne di Razza Piemontese certificata. Dalle 10 alle 23, info: www.anaborapi.it





Questa domenica, nel centro cittadino di Saluzzo, appuntamento con il MercAntico, rassegna dell’antiquariato minore e dell’usato. Decine di espositori saranno protagonisti lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Durante la manifestazione nel centro cittadino varrà la normativa che richiede a tutti coloro che vi accedono di essere in possesso del Green pass che potrà essere richiesto a campione dall’organizzatore o dalle Forze dell’ordine. Il MercAntico si svolgerà anche in caso di pioggia. Info: www.fondazionebertoni.it





“Autunno In tra i giganti: mangia, bevi, cammina e ammira” è il titolo delle camminate che il Comune e la Proloco di Cossano Belbo hanno in programma per le prime due domeniche di novembre. Oggi, domenica 7, con partenza tra le 11 e le 13.30, il percorso sarà di sei chilometri e mezzo per raggiungere la big-family e la sedia dell’amore. Domenica 14, la camminata sarà più lunga di un chilometro per arrivare all’altalena gigante e alla sedia della terra. Info su come partecipare alle due giornate e per conoscere i piatti in degustazione su: www.prolococossanobelbo.it





Oggi, domenica 7 novembre, a Cavallerleone si svolgerà la prima Festa d’Autunno in piazza Santa Maria, con il raduno di auto e trattori d’epoca. Alle 9,30 si apre l’esposizione dei modelli storici di pregio, molto vetusti, e in seguito ci sarà una sfilata per il paese e nel territorio circostante. Seguirà, alle 11.30 un aperitivo all’aperto in piazza, libero a tutti, mentre alle 15 è prevista una castagnata. Fin dal mattino sarà presente un’esposizione fotografica con antiche e recenti immagini di alcuni edifici storici e scorci caratteristici del paese. Per l’occasione è stata organizzata la seconda apertura straordinaria della cappella di San Rocco, in via Racconigi, con affreschi cinquecenteschi all’interno. Aperture dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.





Questa domenica il Sentiero Landandè propone un appuntamento tutto dedicato a bimbi e genitori per trascorrere una giornata in famiglia, in mezzo a panorami di grande bellezza delle nostre valli, vestite con i colori dell’autunno. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Serra a Briaglia, per poi partire alle 9.30 per la visita al parco giochi e alla Big bench nei pressi del Belvedere di Briaglia. Il gruppo passerà in località Chiambrani alle 10 per poi sostare al Prà Riund per la colazione delle Masche. Alle 12 tappa all’ipogeo di Briaglia, per poi pranzare al sacco a San Teobaldo. Dopo il passaggio ai laghi di Briaglia alle 14.30, si rientra in piazza Serra alle 15.30. A tutti i bambini presenti sarà regalata una maglia ufficiale del Sentiero Landandè.

Info: www.facebook.com/sentierolandande





Oggi, domenica 7 novembre, torna la tradizionale castagnata all’Alma a Frabosa Sottana, organizzata dalla Pro Loco di Frabosa Sottana in collaborazione con il gruppo “Amici dell’Alma” e il Forum giovanile comunale. Il ritrovo è fissato per il pomeriggio alle 14.30 sulla piazza della Chiesa nella frazione Alma. Ingresso libero, info: www.facebook.com/Pro-Loco-Frabosa-Sottana





Questa domenica si passeggia con gusto a Sant'Anna di Valdieri in Valle Gesso.

Insieme a una guida Parco si raggiungerà Tàit Bartòla, la borgata con i tetti in paglia, oggi abbandonata, che a metà '800 ospitava circa 60 persone, 65 vacche, 300 tra pecore e capre, 10 maiali. Un'occasione per scoprire come in passato le stagioni scandivano il ritmo della vita in montagna. Al rientro, visita al Museo della Civiltà della Segale e merenda presso il ristorante Balma Meris con una degustazione dei prodotti bandiera delle valli Gesso, Grana, Stura e Maira. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una copia del ricettario Valle che vai, gusto che trovi. Prenotazione obbligatoria, necessario green pass. Info: www.ecomuseosegale.it





Musica e spettacoli

“Cuneo Provincia Futura” è uno spettacolo con utilizzo di tecnologie avanzatissime che con laser, musica, luci e videoproiezioni che si svolge nelle città di Cuneo, Mondovì, Alba e Bra. Sono dieci videoinstallazioni che creano un’esperienza unica, in grado di coinvolgere grandi e bambini grazie alla Fondazione CRC la più grande mostra spettacolo a cielo aperto. L’evento espositivo, curato dal regista e show designer Alessandro Marrazzo, è dedicato all’esplorazione delle grandi sfide del futuro: dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo, macchina e natura, dall’intelligenza artificiale alle conquiste spaziali, dall’ambiente alle arti. Gli spettacoli sono previsti fino al 21 novembre, dal giovedì alla domenica. Info su www.spazioinnovazione.com





Ad Alba, da oggi, domenica 7 novembre, fino a giovedì 12 dicembre, si terrà la rassegna Applaausi, dieci appuntamenti teatrali a ingresso gratuito al cinema teatro Moretta. Gli organizzatori sono la compagnia albese Teatro del fiasco e Officina culturale di Roddi. All’inaugurazione, oggi alle 16.30, ci sarà il Collettivo Scirò con lo spettacolo per bambini Naturalmente… la luna e lo stagno. Info: www.facebook.com/teatrodelfiasco





A Savigliano, per la rassegna “Concerti della domenica - Aperitivi in musica”, è in programma il secondo concerto della rassegna oggi, domenica 7 novembre, alle ore 10,50 con “I maestri del barocco tedesco” con i Musici della Serenissima. Si esibiranno Silvia Toffano, soprano, Claudio Gasparoni alla viola da gamba e Nicola Lamon al clavicembalo. Al termine di ogni concerto è previsto l’aperitivo offerto con vini selezionati. Appuntamento a Palazzo Taffini.

Info: www.visitsavigliano.it/newseventi





Appuntamento questa domenica alle 16.30, nel borgo di Staffarda a Revello con “Le streghe”, un omaggio alla musica di Giuseppe Verdi con l’ensemble vocale “Polimnia”, accompagnata dal “New Ensemble Xenia Turin” diretto da Claudio Fenoglio. L’evento è gratuito su prenotazione online su: https://estovestfestival.it/programma/le-streghe

Non ci saranno solo musiche verdiane: il programma si completerà con i componimenti di Sciarrino, Hindemith, Puccini e un brano scritto dalla talentuosa musicista torinese Annachiara Gedda, proposto per la prima volta in assoluto al pubblico. In occasione del concerto, l’associazione dialogArt organizza una visita guidata all’antica abbazia, in programma alle ore 15 del 7 novembre. Il tour durerà 1 ora circa. Info: www.facebook.com/A.dialogART





Alba music festival presenta “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, in occasione della Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. Il concerto di oggi, domenica 7 novembre, è con Alessandro Perpich al violino e Pierluigi Camicia al pianoforte. Musiche di Beethoven, Saint-Saëns. Appuntamento ad Alba, nella Chiesa di San Giuseppe alle 11.

Info: www.albamusicfestival.com





Questa domenica, 7 novembre, nell’auditorium Merula a Roreto di Cherasco (via della Rocca) alle ore 16.30 è in programma un tributo alla cantautrice Elisa. Sul palco saliranno i Pearl Waves. I Pearl nascono circa 10 anni fa dall'immensa passione di Daniela, la nostra voce, per Elisa Toffoli, intima ed intensa cantante triestina. L’accesso all’arena dei concerti è libero e gratuito, necessario il green pass in corso di validità. Info: www.merula.com





A Cuneo prosegue la rassegna "Incontri d'Autore". Oggi, domenica 7 novembre, alle 16, in sala San Giovanni si esibirà il Duo Maclé con Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi (pianoforte a quattro mani) in Blu Tango. Musiche di Astor Piazzolla: Adiòs nonino, La muerte del Angel, Introducciòn al Angel, Fracanapa, Fuga y misterio, Allegro tangabile, Tres minutos con la realidad, Primavera porteña. All’ingresso occorrerà esibire il green pass dai 12 anni, indossare la mascherina ed attenersi alle vigenti norme anti-Covid. Info e biglietti: www.promocuneo.it





Appuntamenti vari

A Vicoforte Mondovì Magnificat, l'esperienza di salita e visita alla cupola del Santuario, propone alcuni appuntamenti anche a novembre. Per vivere un’esperienza unica e godere la vista di splendidi affreschi e panorami incredibili è possibile partecipare ancora oggi, domenica 7 novembre e il prossimo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 novembre.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/www.kalata.it e https://kalata.it





Oggi, domenica 7 novembre, l’associazione Ingenium aprirà le porte del parco museo dell’Ingenio, nell’ex convento dei Cappuccini di Busca, dalle 14,30 alle 18,30. Nei locali in viale Monsignor Ossola 1 sarà possibile visitare la collezione permanente di macchinari agricoli e industriali d’epoca, insieme alle creazioni al tombolo della maestra merlettaia Ombretta Audisio. Sarà inoltre l’ultima occasione per poter apprezzare la mostra sulle origini del cristianesimo dell’associazione InformaCristo di Cuneo, “Grafie dell’anima”. L’ingresso è gratuito con esibizione del Green pass. Info: www.facebook.com/associazioneIngenium





A Mondovì la mostra “Giocare a regola d’arte”, inaugurata al Museo della Ceramica. ha come tema il gioco: strumento educativo, di aggregazione, ma anche opera d’arte e testimone di vita e memoria. La mostra si articola in sei sezioni: il gioco come mezzo per tramandare la memoria (Matilde e l’ospedale delle bambole), il gioco di tornare bambini (la piazza di Mondovì e le bimbe di Margherita Grasselli), “arte o gioco? entrambi!”, il gioco per diventare grandi, il gioco semplice e la stanza dei giochi (il gioco degli adulti). Tra i temi specifici: Topolino, Pinocchio, il gioco degli scacchi, il gioco d’azzardo contrapposto al gioco del risparmio. Le relazioni tra il gioco e l’arte sono evidenziate da una settantina di opere, che spaziano dalla pittura alla scultura.