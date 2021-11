Ripartono i corsi dell'Associazione Cronometristi di Cuneo

Dopo un anno di pausa causa Covid, quest’anno l’Associazione Cronometristi di Cuneo ha deciso di organizzare un corso per Allievi Cronometristi.

Coloro che intendono iscriversi devono presentarsi: lunedì 15 novembre alle ore 20.30 presso la sede in via A. Stoppani 18/ter a Cuneo.

Per ulteriori informazioni mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica crono.cuneo@ficr.it o telefonare in sede (0171696284) il martedì sera alle ore 21 o al 393 1410648 (presidente dell’associazione ing.Camillo Roggiery).

Il corso prevede una serie di otto lezioni serali (indicativamente il lunedì e venerdì), il cui calendario sarà comunicato nella prima riunione, con una prova d’esame finale il superamento della quale dà diritto all’iscrizione in qualità di Allievo all’Associazione.

I requisiti da rispettare sono: Avere almeno 16 anni, cioè essere nati non dopo il 2005 non aver superato i 65 anni, cioè nati non prima del 1956.