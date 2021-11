Torna l’antico Capodanno Celtico a Chiusa di Pesio

Sabato 13 novembre la Touta Kebennates, gruppo storico celto-ligure dell’associazione Flamulasca, festeggia l’antica festa celtica di Samonios a Chiusa di Pesio.

Durante l’evento il pubblico potrà fare un vero e proprio viaggio nel tempo rivivendo la tipica atmosfera della festività del Capodanno Celtico così come veniva festeggiato dalle popolazioni dell’Età del Ferro, potrà vedere attività e scene di vita quotidiana dell’epoca, cimentarsi nelle attività didattiche, assistere alla Cerimonia di Samonios, informarsi sulla religione, la ritualità e il calendario celtico.

Programma:

ore 15,00 : Inizio manifestazione. Attività di vita quotidiana e festeggiamenti di Samonios secondo la ritualità dell’epoca

ore 15,30-17,00 : Didattiche per adulti e bambini

- Creazione della bambolina della Dea Madre in lana o in argilla

- Tiro con l’arco e tante altre attività didattiche.

Ore 17,45 : Cerimonia di Samonios con accensione del falò.

L’evento si terrà nel giardino alberato della Scuola Elementare in Via Turbiglio, 2.

Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico tel. 0171/734990 e-mail: valle.pesio@gmail.com