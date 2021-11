Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi delle Sorelle Clarisse di Bra

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». (Mc 12,38-44)

Oggi, 7 novembre la Chiesa giunge alla XXXII Domenica del Tempo Ordinario (Anno B, colore liturgico verde). A commentare il Vangelo della Santa Messa sono le Sorelle Clarisse di Bra.

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole in perfetto stile francescano, che sono come scintille per accendere le ragioni della speranza. Eccolo, il commento.

Nella prima parte del Vangelo di questa domenica Gesù si rivolge alla folla, a tutti, possiamo immaginare senza fatica che si rivolga a ciascuno di noi. Ci dice di tenere gli occhi aperti: «Guardatevi dagli scribi…». Cos’ha da dirci quest’oggi, soprattutto considerando che la categoria degli scribi non esiste più? Ma Gesù non ce l’aveva con una categoria… criticava gli eccessi di un comportamento ipocrita, che possono colpire chiunque, indipendentemente dal ruolo sociale, dalla professione, dall’età. Gesù ci invita a cercare in noi stessi la motivazione profonda di ciò che si compie: che cosa ci spinge ad agire oggi, nelle piccole e grandi occasioni che la vita ci pone davanti? Vogliamo primeggiare sugli altri? Vogliamo farci vedere? Cosa amiamo? Cosa cerchiamo?

Gesù non condanna i gesti religiosi che compivano gli scribi o che compiamo noi oggi (anche perché, tra lunghe vesti e lunghe preghiere, noi Clarisse saremmo proprio chiamate in causa!), ma invita a chiederci: «Siamo un modo per esprimere concretamente l’amore che riceviamo da Dio e che ricambiamo o sono gesti automatici, prescritti, o peggio ancora ostentati? La preghiera, il culto a Dio, si traducono poi in gesti di attenzione, di cura, di sostegno verso i più deboli? O ci capita invece di pregare per le vedove (o per qualsiasi altra necessità) per poi rimanere indifferenti di fronte alla loro indigenza? O peggio ancora di essere la causa? Quante volte il nostro benessere, la nostra tranquillità poggia sulla precarietà di qualcun altro?».

Gesù, però, ci invita anche ad alzare lo sguardo e coltivare la certezza che Lui vede anche i gesti di amore più nascosti e - agli occhi distratti del mondo - insignificanti. Nulla va perduto, nemmeno ciò che non è necessario. Né il Tempio, né gli scribi avevano bisogno di due monetine in più. La vedova sì, per lei facevano la differenza; privarsene è un atto eroico da parte sua e disumano da parte di chi le ha fatto credere che fosse necessario.