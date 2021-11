Lioba ed Inés da Germania e Portogallo a Busca per lavorare al comprensivo di Busca

Arrivano dalla Germania e dal Portogallo, si chiamano Lioba ed Inés e sono due studentesse universitarie che per sei settimane lavoreranno nelle classi dell’Istituto Comprensivo di Busca.



L’Istituto è infatti stato selezionato per un progetto internazionale di scambio con le Università Europee che ha dato la possibilità agli studenti provenienti da altri stati europei di entrare nelle classi dell’Istituto, di utilizzare con bambini, ragazzi e docenti la lingua inglese, e di portare avanti un percorso di conoscenza dei rispettivi paesi di origine, ma anche un progetto sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda Europea 2030.



Lioba ed Inés hanno già operato nelle scuole primarie ed hanno anche incontrato – con attività ad hoc – i bambini della scuola dell’infanzia; in questi giorni, invece, porteranno le proprie competenze in laboratori specifici per gli alunni della scuola secondaria. Tutto l’Istituto, insomma, è stato coinvolto nel progetto europeo.



Anche i genitori hanno attivamente contribuito all’iniziativa: alcune famiglie hanno infatti ospitato le ragazze nelle proprie case per permettere una ulteriore e più significativa esperienza anche per le studentesse ospiti dell’Istituto.



Il progetto si colloca in una più ampia azione dell’Istituto volta a potenziare l’educazione alla cittadinanza e l’internazionalizzazione della Scuola che prevede formazioni Erasmus per i docenti, progetti e-twinning di scambio virtuale tra scuole europee, potenziamento dello studio delle lingue straniere, visite di docenti europei ai plessi che adottano il modello Senza Zaino…