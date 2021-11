Volley A2: il futuro delle Azzurrine può attendere…il presente del Puma no! La Lpm Bam Mondovì strapazza il Club Italia per 3-0

Vittoria convincente per la Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera ha superato in scioltezza le giovani Azzurrine del Club Italia Crai con un netto 3-0. Troppo evidente la differenza in campo tra le due formazioni, con le ragazze di Solforati che hanno fatto valere tutta la loro maggiore esperienza.

Le Azzurrine di coach Mencarelli, di certo tutte dal grande futuro, hanno pagato la troppa imprecisione sia in attacco, che in difesa. La maggiore grinta e determinazione espressa dalle Pumine ha fatto il resto, con una ottima prestazione di tutte le ragazze di Solforati. Se in difesa ha spiccato la solita Veronica Bisconti (MVP), in attacco si sono distinte Veronica Taborelli (11), Alessia Populini (11) e soprattutto Leah Hardeman , di certo la migliore in campo con 15 punti messi a segno. Nel Club Italia buone prove per Ituma (11) e Giulini (10). La Lpm ora è attesa dalla trasferta di domenica 14 novembre in casa della formazione siciliana del Modica.

PRIMO SET: grande equilibrio in avvio di match. Break delle Pumine, che dopo l’attacco vincente di Leah Hardeman si portano sul 5-3. Qualche imprecisione di troppo nel Club Italia e la Lpm ne approfitta per aumentare il vantaggio. Sul punteggio di 11-6 coach Mencarelli chiama il primo time-out. Si rientra in campo e le Pumine mettono a segno altri due punti. Con Ituma al servizio le ospiti cercano di accorciare il distacco. Hardeman pimpante, brava anche a muro. Lpm avanti 17-9. Ancora un time-out chiesto da Mencarelli, quando il tabellone indica il punteggio di 20-11. Poco dopo arriva il tocco sottorete di Mila Montani che chiude il set sul 25-13.

SECONDO SET: anche il secondo parziale comincia all’insegna dell’equilibrio come nel precedente. Le Pumine ritornano a spingere e conquistano tre punti di fila, portandosi sul 6-3. Hardeman e Populini vengono servite con una certa frequenza da Cumino e le “cecchine” monregalesi non tradiscono le aspettativa. Dopo l’attacco vincente di Taborelli si arriva sul 9-4. Time-out chiesto da coach Mencarelli. Le Azzurrine si svegliano e recuperano tre lunghezze. Sul punteggio di 11-10 arriva il primo time-out chiesto da Solforati. Si torna in campo e la Ituma piazza il secondo ace consecutivo. Si torna in parità. Entra in campo Francesca Trevisan. Le Pumine ritornano avanti. Ace di Trevisan ed Lpm sul 14-11. Nuovo time-out chiesto dalla panchina ospite. Entra in campo anche Laura Pasquino, pronta a far rifiatare Maria Luisa Cumino. Lpm avanti 22-18. Veronica Taborelli piazza la stoccata definitiva che chiude il set sul 25-19.

TERZO SET: Doppio ace di Veronica Taborelli ed Lpm avanti 4-2. Girandola di errori al servizio e Pumine avanti 8-6. Dopo il muro di Taborelli si arriva sul 10-6. Doppio ace di Dominika Giuliani e Club Italia a due punti dalle avversarie. Pumine con in campo Pasquino e Ferrarini. Sul punteggio di 20-15 arriva il time-out di coach Mencarelli. Si torna in campo e Alessia Populini mette a segno un ace. Entra in campo anche Giulia Bonifacio. Sul 24-16 sono otto i match-point per le Pumine. L’attacco della Adelusi e il match si chiude subito sul 25-16.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Populini, Montani, Giubilato, Cumino, Bonifacio, Pasquino, Hardeman, Ferrarini, Molinaro, Trevisan, Bisconti. Allenatore: Matteo “Bibo” Solforati; 2° All. Claudio Basso

CLUB ITALIA CRAI: Adelusi, Ribechi, Gannar, Passaro, Micheletti, Despaigne, Giuliani, Marconato, Pelloia, Nervini, Esposito, Barbero, Ituma, Acciarri, Nwokoye. Allenatore: Marco Mencarelli; 2° All. Michele Fanni

ARBITRI: 1° Paolo Scotti (Verbania); 2° Michele Marconi (Milano)