Volley A2/F: attento Puma...non fidarti delle Azzurrine! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio (ore 17) ospita il Club Italia Crai

Una partita da vincere a tutti i costi! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio (ore 17) ospita il Club Italia Crai nella 6^ giornata di andata della “Regular Season” di serie A2. Un impegno che sulla carta, ma solo sulla carta, appare a netto favore delle Pumine di Bibo Solforati.

La classifica delle “Azzurrine” dell’esperto allenatore Marco Mencarelli, attuale direttore tecnico del settore giovanile della Nazionale Italiana Femminile, parla chiaro, con zero punti in quattro partite disputate e un solo set portato a casa. Se ci si ferma alla classifica, però, si rischia di commettere il più grande e classico degli errori. Il Club Italia, infatti, dispone di giovanissime e talentuose atlete, in grado di sorprendere qualsiasi avversario.

Un collettivo imprevedibile che continua a crescere giornata dopo giornata. A prescindere dalle qualità dell’avversario, in gran parte ancora inespresse, quello di oggi è un appuntamento che le Pumine non possono assolutamente fallire. Dopo la vittoria sofferta contro il Martignacco, la Lpm è chiamata a una prestazione di quantità e di qualità.

Nella giovanissima formazione di Mencarelli spiccano i nomi delle schiacciatrici Anna Adelusi (Ex Acqua & Sapone Roma), Julia Ituma, Dominika Giuliani e Stella Nervini. Molto interessanti anche le centrali Giulia Marconato e Nausica Acciarri. La più “anziana” delle Azzurrine è la palleggiatrice Anna Pelloia, che a fine mese compirà 19 anni. Quattro i precedenti tra le due squadre, con tre successi pieni per la Lpm e una sola sconfitta subita al tie-break nella trasferta milanese del 21/02/2018, con le Azzurrine che in campo potevano contare su giocatrici del calibro di Elena Pietrini e Sarah Fahr.

Insomma un Club Italia che continua a rappresentare una fucina di talenti da far crescere e maturare. Ex di turno la pumina Alessia Populini, al Club Italia nella stagione 2018/19 (A1) e 2019/20 (A2). Il match sarà arbitrato Paolo Scotti (Cremona) e Michele Marconi (Pavia). Prevista come di consueto la diretta free sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.