Volley A2M. Cuneo, che spettacolo contro Brescia! La BAM Acqua San Bernardo s'impone 3-1 sui lombardi

Tre punti importanti quelli conquistati dalla BAM Acqua San Bernardo Cuneo nella sfida della 5ª giornata del campionato Serie A2 Credem Banca contro i bresciani del Gruppo Consoli Mc Donald's Brescia, al termine di una partita largamente condotta. Un leggero sbandamento nel secondo set non ha scalfito una prestazione brillante e corale, che ha messo in evidenza i notevoli progressi degli uomini di Roberto Serniotti.

Il tecnico, però, è un perfezionista ed alla fine si è dimostrato contento solo a metà: "Dopo un primo set vinto agevolmente, il rilassamento nel secondo non mi è piaciuto. Con una squadra come Brescia poteva essere molto pericoloso. Per fortuna abbiamo iniziato bene gli altri e quando prendevamo vantaggio ciò giocava a nostro favore". A differenza del passato, però, stavolta i cuneesi hanno vinto e questo vorrà pur dire qualcosa: "Può darsi - commenta seraficamente Serniotti -. Certe cose funzionano, altre ancora ad intermittenza, però il nostro è un gruppo che in settimana lavora bene. Vincere ci aiuta a tenere alto il morale".

"Avevamo l'obiettivo di portare a casa la partita contro Brescia e lo abbiamo fatto - il commento di Lorenzo Codarin - Il merito è di tutti noi, ma ci ha aiutato molto anche il pubblico. ".

Con la vittoria odierna la BAM Acqua San Bernardo Cuneo sale in seconda posizione della classifica, a quota 10 punti, appaiata con Santa Croce e Motta di Livenza ed a sole 2 lunghezze dalla capolista Castellana Grotte.

PRIMO SET. Porta la firma del capitano Botto il primo break dell'incontro (3-1): suo il muro su Giannotti. L'errore in attacco di Cisolla, un ace di Preti ed ancora un muro di Codarin fissano il punteggio sul 6-1 per Cuneo, con Zambonardi che deve correre ai ripari chiamando il suo primo time out. Si riprende, ma sono ancora i cuneesi a mettere giù il punto grazie alla pipe di Preti (7-1). Il turno al servizio di Cisolla permette ai bresciani di recuperare 3 break (8-6), complici anche due errori in ricostruzione dei padroni di casa. I lombardi ora sono in partita e con un perfetto lungolinea di Galliani si portano a -1: 9-8 e time out per Serniotti. Subito il cambio palla di Wagner, poi Preti affonda il diagonale del nuovo +3 Cuneo (11-8), vantaggio che s'incrementa (19-14) prima su un diagonale di Wagner, poi sul fallo di posizione fischiato a Brescia. Ancora Wagner segna il 20-14, il brasiliano continua a picchiare (64% nel set) e Preti (67% in attacco) a muro porta la BAM Acqua San Bernardo sul set ball (24-18). Chiude 25-17, al primo tentativo per Cuneo, lo stesso Wagner.

SECONDO SET. Brescia riordina le idee e parte più concentrata, mentre Cuneo è piuttosto fallosa dalla linea di fondo nelle prime battute. Il set viaggia sui binari dell'equilibrio fin verso la sua metà: un fallo cuneese e l'attacco di Galliani portano Brescia avanti 12-15. Wagner si fa perdonare un'ingenuità in difesa mettendo a terra il punto del 14-15, che costringe Zambonardi ad interrompere il gioco, ma poi sbaglia l'attacco del nuovo -3: 15-18 e time out di Serniotti. Pedron gli ridà subito fiducia ed il brasiliano si rimette in moto, ma non c'è spazio per la rimonta cuneese: set ball (20-24) della Consoli Mc Donald'S sul millimetrico pallonetto di Cisolla, che chiude 21-25 allo stesso modo.

TERZO SET. Scintille sottorete in avvio, poi Codarin a muro, ma soprattutto la poderosa battuta di Preti mette pressione a Brescia: arriva anche il diagonale di Wagner e sul 6-2 per Cuneo c'è il time out di Zambonardi. I suoi rispondono: va in battuta Esposito, la ricezione difficoltosa costringe Wagner all'errore (8-6), ma subito dopo Preti a muro torna a far la voce grossa: siamo 11-7 per la BAM Acqua San Bernardo. Tiberti si affida a Cisolla, che gioca sulle mani del muro piemontese per recuperare un break (13-11), poi Esposito dai 9 metri firma l'ace del -1 (15-14). Su sponda Cuneo rispondono prima Botto (suo l'ace del 17-14), poi Wagner: punteggio sul 19-15 e secondo time out bresciano. Arriva anche il punto di Sighinolfi (20-15), Preti piazza l'ace del 23-17 ed il muro di Codarin porta Cuneo sul set ball. Brescia ne annulla due, ma è tardi: Botto in diagonale ed è 2-0 per i piemontesi (25-20)

QUARTO SET. Gli uomini d Serniotti sono carichi e guadagnano subito il break (2-0) al termine di una spettacolare azione chiusa da Wagner. Da posto 2 affonda il colpo Preti grazie ad una strepitosa di fesa del libero Bisotto (4-1). Cisolla commette fallo in attacco dalla seconda linea, Botto ferma a muro Giannotti e siamo 7-2 Cuneo con time out di Zambonardi. Brescia cerca di scuotersi e con Galliani recupera un break (8-5), ma Wagner gioca un pallonetto sul muro avversario e Cuneo torna a +5 (10-5). C'è il muro ad uno di Wagner che costringe ancora il coach bresciano a fermare il gioco sull' 11-5. I cuneesi s'involano verso la vittoria ed arrivano al match ball sul 24-18: chiude l'ace di Preti.

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO-GRUPPO CONSOLI MC DONALD'S BRESCIA 3-1 (25-17/21-25/25-20/25-18)

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Codarin 13, Filippi, Tallone, Pedron 2, Wagner 24, Botto 6, Preti 25, Sighinolfi 3. N.e. Cardona, Vergnaghi, Rainero, Lilli. Allenatore: Serniotti. CUNEO: ric. 53% (26% perfette), attacco 50%, muri 12, aces 8, batt. sb. 19, errori 28 - BRESCIA: ric. 62% (32% perfette), att. 47%, muri 2, aces 2, batt.sb. 18, errori 23