Volley A2/M: il Vbc Synergy Mondovì sconfitto a Castellana Grotte per 3-0

Domenica 7 novembre, il VBC Synergy Mondovi’, nella quinta giornata del Girone di Andata del Campionato di Serie A2 Credem Banca ha affrontato in trasferta la forte squadra del Castellana Grotte, che si trova ai vertici della classifica.

I ragazzi monregalesi sono stati battuti in 3 set, terminati rispettivamente 20-25, 22-25, 24-26 in favore dei padroni di casa.

Francesco Denora è partito con Chakravorti in regìa e Nwachukwu opposto, Mazzon e Boscaini bande, Catena e Ceban al centro, Raffa libero, Lusetti Under in battuta e poi stabilmente in regìa nel terzo set, Cianciotta entrato in tutti i parziali in prima linea per alzare il muro in ciascuna rotazione.

Nel primo set il VBC Synergy Mondovì non ha battuto benissimo, ha commesso qualche errore punto ma è stato comunque vicino nel punteggio alla forte compagine pugliese, ma nelle fasi finali la nostra squadra ha subito la rimonta degli avversari, fino al 20-25 che ha terminato il parziale di apertura.

Grande equilibrio nel secondo set, e nel terzo set che vedeva i monregalesi in vantaggio con le due squadre a lungo vicinissime nel punteggio, con il VBC Synergy Mondovì più attento a muro ed in difesa.

Ie fasi finali del secondo e terzo set vanno a favore della BCC Castellana Grotte che ha saputo sfruttare qualche ingenuita’ dei nostri atleti.

Con Un VBC attento in tutti i fondamentali, non si è concretizzata la grande occasione per riaprire e prolungare una partita contro un avversario forte ma che poteva essere ancora messo in difficoltà da un VBC Synergy Mondovì che comunque ha terminato l’incontro in crescendo.

Nelle fila pugliesi gli ex Presta e Borgogno, che con il suo bottino di 22 punti ha rivaleggiato con il nostro opposto, che ne ha realizzati 19, per molte fasi della difficile partita per i nostri colori.

La prossima settimana, domenica 14 novembre, per la sesta giornata, il VBC Synergy Mondovi affronterà in casa al Palamanera il Reggio Emilia in un incontro già importantissimo per la graduatoria del campionato.

Orario di inizio anticipato rispetto al consueto, la partita è prevista alle ore 16, da annotare e ricordare per tutti gli appassionati, che come sempre saranno al fianco ed al sostegno dei nostri ragazzi chiamati a rafforzare la propria classifica.