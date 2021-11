Arriva la mascherina griffata “Bra. Di tutto, di più”… in colore verde

Il dilemma è: azzurro, rosa, nero o verde? Già, perché con il distanziamento sociale e l’emergenza sanitaria che non molla, i riflettori restano ancora puntati sulla mascherina con le sue varianti colorate.

Se ancora vi manca, non disperate: a farvi trovare la mascherina più cult in circolazione, come la lasagna nel reparto gastronomia, ci pensa l’ideatore dell’iniziativa Enrico Sunda: vi basterà inviare un post di richiesta sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” per avere subito risposta.