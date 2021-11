Pallapugno - Cortemilia compie la remuntada. A Vacchetto il sesto scudetto, ora nell'albo dei più titolati del balon [VIDEO]

Vacchetto compie la rimonta e si aggiudica il sesto scudetto personale. A 27 anni il leader della Marchisio Nocciole Cortemilia entra nella 'Hall of fame' della pallapugno con gli stessi titoli di Franco Balestra e Massimo Berruti. E subito dietro ai 'giganti' Augusto Manzo e Felice Bertola, rispettivamente 8 e 12 scudetti cuciti sul petto nel corso della loro carriera.

Il traguardo di Bertola diventa alla portata di Massimo Vacchetto considerando che il più titolato ha chiuso con il balon a 42 anni.

La gara di ieri, sabato 6 novembre - valevole per l'assegnazione del primo titolo dopo la sospensione della competizione causa Covid nel 2019 - si è tenuta nel campo neutro di Santo Stefano Belbo rinviata causa maltempo.

Qui Vacchetto ha superato l'avversario Bruno Campagno dell'Albeisa per 11-10 compiendo la 'remuntada', nonostante la ripresa della gara vedesse i giallo-verdi in svantaggio. A condizionare la gara decisiva c'è stato sicuramente l'infortunio di Campagno al menisco che 'stoico' è rimasto in campo fino alla fine, ma la cui prestazione è stata senza dubbio in qualche modo compromessa.

A consegnare il primo scudetto dell'era post-Covid ai cortemiliesi il presidente federale Enrico Costa e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.



Passiamo alla cronaca della gara a cura del sito www.losferisterio.it

LA CRONACA DELLA GARA



Si parte dal 5-1, 40 pari, per la Pallapugno Albeisa, inutile spiegare quanto sia pesante il primo gioco: una intra e un fallo e si via alla unica, presa dai cortemiliesi che poi di slancio si portano a 3. Altro gioco alla unica, dopo il time-out chiesto dalla panchina albese, e questa volta è 6-3. Il Marchisio Nocciole Cortemilia riordina, però, le idee e conquista l’ultimo gioco del primo tempo. Nella ripresa la gara sale d’intensità: con intra di Campagno, la Pallapugno Albeisa si porta a 7, ma la reazione di Vacchetto e compagni arriva puntale, 7-6. Botta e risposta, 8-6, poi nel gioco successivo, sul 15-30 a Campagno gira male il ginocchio su un ricaccio. Time-out medico, il capitano albese resta in campo (sostenuto anche dai tifosi di Cortemilia) anche se zoppicante. Il gioco lo vincono i gialloverdi, ma non arriva l’aggancio: gioco ai vantaggi ed è 9-7. Il Marchisio Nocciole Cortemilia spreca l’occasione per salire a 8: intra di Vacchetto sul 40 pari, ma sulla caccia successiva, sui piedi, non trova la stoccata vincente. Alla unica Corino invece, chiude il pallone sulla caccia: 10-7. I gialloverdi si aggiudicano un gioco, il secondo a zero, nel terzo annullano un match-ball sino a pareggiare i conti alla unica, 10-10 con la stagione tutta in un gioco: se lo aggiudica il Marchisio Nocciole Cortemilia e la festa è tutta gialloverde

Pallapugno Albeisa-Marchisio Nocciole Cortemilia 10-11

PALLONISTICA ALBEISA: Bruno Campagno, Roberto Corino, Lorenzo Bolla, Michele Vincenti. Dt Domenico Raimondo.

CORTEMILIA MARCHISIO NOCCIOLE: Massimo Vacchetto, Emmanuele Giordano, Marco Cocino, Francesco Rivetti. Dt Gianni Rigo e Giovanni Voletti.

Arbitri: Marco Vergani e Ivan Montanaro.

Serie A Banca d’Alba-Egea

Finale – Andata

Marchisio Nocciole Cortemilia-Pallapugno Albeisa 10-11 (a Cortemilia)

Finale – Ritorno

Pallapugno Albeisa-Marchisio Nocciole Cortemilia 8-11 (ad Alba)

Finale – Spareggio

Pallapugno Albeisa-Marchisio Nocciole Cortemilia 10-11 (a Santo Stefano Belbo)

LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI



I vincitori della Marchisio Nocciole Cortemilia



Intervista a Campagno e compagni dopo la gara di Santa Stefano Belbo