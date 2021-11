Le Acli della Granda incontrano a Cuneo il colonnello Carubia

Si è svolto nella mattinata di ieri, venerdì 5 novembre, un incontro tra il Comandante provinciale dei carabinieri di Cuneo, colonnello Giuseppe Carubia, e una delegazione delle Acli provinciali di Cuneo.

Erano presenti il presidente delle Acli provinciali, Elio Lingua, il vicepresidente vicario Paolo Giordano, la vicepresidente Mariangela Tallone, il presidente provinciale Us Acli Attilio Degioanni, il membro di presidenza provinciale, Piergiorgio Previotto e il coordinatore della segreteria provinciale Marco Dalmasso.

"E’ stato un incontro molto cordiale e proficuo - spiegano dall'Acli - durante il quale il comandante ha espresso la piena disponibilità ad interagire con la comunità e chi la rappresenta, per cercare di sensibilizzare e formare sempre di più la cittadinanza in termini di legalità, creando momenti di incontro e confronto, nei quali recepire i bisogni dei cittadini".

"La sicurezza si crea - ha ancora aggiunto il colonnello Carubia - grazie alla collaborazione di tutti".

Il presidente Lingua e gli altri componenti della delegazione hanno illustrato al Comandante le attività svolte dalle Acli sia a livello istituzionale sia nei Circoli e hanno dato la piena disponibilità alla collaborazione.

In particolare, per quanto riguarda le truffe agli anziani che in provincia di Cuneo sono molto diffuse, il comandante si è detto disponibile a partecipare in prima persona, o tramite suo incaricato, al prossimo incontro dei presidenti dei circoli Acli, in programma a Fossano per il 15 novembre, in cui si parlerà delle norme che regolano la nuova legge sul terzo settore.

“Ringraziamo di cuore il colonnello Carubia - ha detto il presidente Lingua - per la cortesia e disponibilità dimostrata nei nostri confronti e per la volontà, da lui più volte espressa, di servire il territorio della Granda con vero spirito di servizio e grande attenzione ai bisogni della comunità”.