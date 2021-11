A Mondovì giovani virtuosi e le sonate di Beethoven

Il secondo appuntamento del Festival dei Giovani Musicisti Europei ha regalato al pubblico, come di consueto, una mattinata di grande musica, ed ha sicuramente dato un segnale incoraggiante sull’ottimo livello della formazione musicale piemontese. Uno spaccato della migliore gioventù della nostra Regione si è esibito in un tris di sonate beethoveniane, brani complessi e anche molto noti, come la celebre Sonata “Kreutzer” in la maggiore per pianoforte e violino (op. 49) che ha chiuso il concerto. Il primo a presentarsi al pubblico è il violoncellista cuneese Matteo Fabi che ha proposto una magnifica esecuzione della sonata 3 in la maggiore per violoncello e pianoforte (op. 69), eseguita con il pianista Umberto Ruboni. Fabi si è destreggiato abilmente tra le insidie della partitura senza sbavature, facendo apprezzare al pubblico il suono brunito del violoncello in tutte le sue affascinanti sfumature. Accompagnata da Francesca Leonardi la seconda solista della giornata, Marsiona Bardhi, ha proposto la sonata in Fa maggiore (op. 24) per pianoforte e violino “Sonata di Primavera”, in un’esecuzione pulita e scorrevole, dimostrando consapevolezza e capacità nell’approccio alla musica e allo strumento. Ha decisamente sorpreso per maturità e tecnica l’esecuzione della difficile “Kreutzer” da parte di Tina Vercellino. La sonata è una sfida da far tremare i polsi a qualsiasi virtuoso del violino, tanto più a una musicista così giovane. La biellese ha affrontato con coraggio e intensità la partitura di Beethoven, sfoggiando una voce sorprendentemente limpida, sempre perfettamente intonata in ogni passaggio, e una grande varietà di dinamiche, con cospicuo volume di suono e fortissimi degni di una professionista. Un’esecuzione che lascia intravedere un brillante futuro da solista per questa giovane virtuosa, capace di percorrere la lunga partitura (è la più imponente delle sonate beethoveniane per violino e pianoforte, per circa 45 minuti di durata) e le notevoli difficoltà tecniche celate nel brano (basti pensare al secondo movimento, che è una giungla di impervie variazioni) senza cedimenti e con formidabile precisione. Sia Tina Vercellino che Marsiona Bardhi sono studentesse del Conservatorio “Cantelli” di Novara, mentre Matteo Fabi si è formato al conservatorio “Ghedini” di Cuneo. A conclusione, tutti i solisti sono venuti alla ribalta per i meritati applausi del pubblico. Ha introdotto la mattinata Maurizio Davico.

Il 14 novembre un appuntamento dedicato al bel canto attende il pubblico monregalese, con l’ormai consueto appuntamento del Festival con l’Accademia di arte lirica di Osimo. Il direttore Vincenzo De Vivo sarà al Circolo Sociale di Lettura di Piazza per presentare tre giovani promesse della scuola, che si esibiranno in un galà di arie d’opera, accompagnati al pianoforte da Alessandro Benigni. I cantanti saranno il soprano Zuzanna Klemanska, il mezzo soprano Nutsa Zakaidze e il baritono Matteo Torcaso. Si potranno ascoltare pagine di Antonio Salieri, Ludwig Van Beethoven, Gioacchino Rossini e Franz Schubert. Come di consueto, si incomincerà alle 10.30, con una breve introduzione tenuta dal direttore De Vivo.

Si ricorda infine l’ultimo appuntamento del Festival dei Giovani Musicisti Europei 2021: l’edizione di quest’anno si chiuderà il 21 novembre, con l’esibizione del Quartetto d’archi Eliot. I musicisti che lo compongono provengono tutti da diverse nazionalità (Canada, Germania e Russia) ma sono accomunati da una solida formazione musicale tedesca. Proporranno un programma vario, in grado di spaziare dalla trascrizione delle Kinderszenen di Robert Schumann alla Serenata Italiana di Hugo Wolf, per concludere con il sedicesimo “Streichquartett” di Ludwig Van Beethoven. L’introduzione sarà affidata al giornalista Paolo Roggero. Anche questo ultimo appuntamento inizierà alle 10.30 presso il Circolo Sociale di Lettura a Piazza.

Tutti i concerti sono accessibili gratuitamente, ma è obbligatorio il possesso del green pass, come da disposizioni di legge. Chi volesse sostenere il festival può contribuire ai seguenti Iban: IT15F0503446480000000008680 BP NOVARA. IT90F0342546480000340102263 BANCO AZZOAGLIO.