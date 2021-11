A Racconigi Chiara Gribaudo per parlare della nuova legge sulla parità salariale

Venerdì 12 novembre , alle ore 21, il Salone della Società operaia di mutuo soccorso di Racconigi (in via Carlo Costa 23) ospiterà una serata di approfondimento sulla legge sulla parità salariale recentemente approvata in Parlamento.

La serata è organizzata dal Circolo PD di Racconigi, in collaborazione con la Sinistra Racconigese: "La legge - spiegano i promotori dell'evento - è un passo di fondamentale importanza verso il completo superamento delle disuguaglianze di genere, l'aumento dell'occupazione femminile, l'assunzione del principio di condivisione tra donne e uomini delle opportunità e delle responsabilità sul lavoro e in famiglia".

Parteciperanno alla serata la deputata e relatrice della legge Chiara Gribaudo, la consigliera di Parità della Provincia Monica Beltramo, la presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Cuneo Sara Tomatis e Laura Vaschetto, della Segreteria provinciale CGIL.

Ingresso libero con green pass.