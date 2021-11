A Villanova Mondovì le celebrazioni per il 4 novembre [FOTO]

Anche Villanova Mondovì ha celebrato la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Ieri, domenica 7 novembre, nel rispetto delle norme anti covid, i rappresentanti dell'amministrazione locale, delle associazioni, del Gruppo Alpini, della Protezione Civile e della Croce Rossa, insieme alla Banda, hanno reso omaggio ai monumenti ai caduti.

Il corteo, partito dal municipio, ha fatto tappa al monumento all'Artigliere, attraversando il paese fino a piazza della Rimembranza.

In occasioni delle celebrazioni per il 4 novembre, che quest'anno segna i 100 anni dalla traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria, era già stato organizzato, giovedì scorso, un incontro in biblioteca dal titolo "Carissimi vi scrivo", dedicato ai ricordi del Sergente Maggiore Giuseppe Rulfi.