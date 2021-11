Giro d'Italia in Granda e a Mondovì, Robaldo: "Un'altra bella notizia per la città, riconosciuto l'impegno nel settore sportivo"

Ci saranno anche un po' di Granda tra le tappe del Giro d'Italia 2022.

La corsa rosa affronterà, infatti, la tappa Sanremo-Cuneo, toccando Imperia, Colle di Nava, la val Tanaro fino a Ceva e poi rotta verso Cuneo, attraversando Vicoforte e Mondovì.

"Siamo davvero felici" - dichiara l'assessore allo sport, Luca Robaldo - "Mondovì tornerà ad ospitare il Giro dopo l'edizione del 2018. Un altro passaggio in centro, la città vestita di rosa per ospitare la carovana ed il traguardo volante. Possiamo considerarlo un riconoscimento per tutti i monregalesi che, ogni giorno, si occupano di sport!".