A Roreto di Cherasco oggi l'ultimo saluto al "runner" Alessandro Marengo

Ha suscitato stupore e commozione a Roreto di Cherasco la scomparsa di Alessandro Marengo, avvenuta improvvisamente lo scorso venerdì. Alessandro Marengo era originario di Bra, ma risiedeva a Roreto di Cherasco, dove con la famiglia gestiva un bar nel centro cittadino. Molto conosciuto in tutta la regione e non solo per le sue grandi imprese sportive nel campo dell'atletica.

Aveva anche conquistato 3 medaglie d'oro nella categoria Veterani dello sport ed era "portacolori" della "Vittorio Alfieri" di Asti. Appena pochi giorni fa, uno dei suoi ultimi post annunciava l'avvio della preparazione per i campionati indoor. Un super sportivo e un appassionato di natura. Valori che aveva trasmesso anche al figlio Federico, attuale portiere della Cheraschese, squadra che ieri ha voluto stringersi attorno al suo "numero uno" con una foto di gruppo e un messaggio di affetto e vicinanza.

Il rito funebre sarà celebrato oggi, lunedì 8 novembre, alle ore 15 presso la parrocchia Maria Vergine Assunta di Roreto di Cherasco. Dalla redazione di Targato.cn e Campioni.cn le più sentite condoglianze a Federico Marengo e alla sua famiglia per la triste scomparsa.