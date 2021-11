Ricercato dalla Polizia, è stato rintracciato a Valdieri: in manette in 36enne

Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di San Secondo, a Torino, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino di 36 anni, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’uomo era infatti imputato in un procedimento per il reato di maltrattamenti in famiglia.

A seguito dell’emissione del procedimento, a settembre, per rintracciare il destinatario, gli agenti del Commissariato hanno eseguito alcuni accertamenti tecnici.

Sebbene di fatto non vi fosse più traffico telefonico associato all’utenza dell’uomo, la localizzazione di alcune chiamate fatte a fine settembre ha permesso ai poliziotti di circoscrivere il campo di ricerca ad un’area della provincia di Cuneo.

L’analisi dei dati telefonici pregressi ha consentito anche ai poliziotti di appurare un’intensa attività telefonica con un’utenza intestata a una persona, amica del trentaseienne, poi risultata risiedere proprio in quell’area del cuneese.

Grazie a questa informazione, ulteriori accertamenti hanno permesso agli agenti di individuare il domicilio del cittadino tunisino nel comune di Valdieri.

Mercoledì pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Secondo hanno rintracciato l’uomo ed eseguito la misura quando hanno fermato il trentaseienne mentre stava uscendo da una salumeria del paese dopo aver comprato del vino.