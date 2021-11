Maxi-rissa in corso Nizza: un arresto e una denuncia. Per il locale multa da 6.500 euro

Sviluppi molto severi dopo la mega rissa che si è scatenata in piena notte di fronte all’Istanbul Kebab di corso Nizza nell’ultimo fine settimana di ottobre.



Il lancio di una bottiglia contro un tavolino al quale erano seduti due cittadini romeni da parte di un 30enne di nazionalità marocchina. La reazione dei due uomini e il coinvolgimento della Polizia, con un agente ferito - per lui un labbro spaccato - e una vettura presa a calci e danneggiata.



Le violenze hanno portato all’arresto di un 42enne rumeno, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni aggravate. Si trova attualmente ai domiciliari. Denunciato l’altro cittadino rumeno. Il marocchino ha rimediato ferite giudicate guaribili in 6 giorni. Cinque, invece, i giorni di prognosi per il poliziotto.



Per i due uomini rumeni anche il Daspo Willy. “Linea dura. Non verrano più tollerati episodi del genere. Basta con questa sensazione di impunità diffusa”, ha evidenziato il questore Nicola Parisi.



Per 18 mesi i due uomini non potranno circolare o stazionare nelle vie adiacenti l’Istanbul Kebab, al civico 92 di corso Nizza. La violazione prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 8 a 20mila euro.



Guai anche per il titolare del locale. Per lui 15 giorni di chiusura e una sanzione di oltre 6.500 euro per la vendita di alcolici dopo l’orario consentito, accertata nella serata della rissa.