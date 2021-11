10 anni di sorrisi ritrovati: il Centro del Sorriso di Cuneo festeggia il decimo anniversario

In questo periodo ricorre un anniversario importante per il Centro del Sorriso di Cuneo, che festeggia 10 anni di attività al servizio dei pazienti e delle loro esigenze. Tutto è cominciato da un piccolo studio di Caraglio e uno in centro a Cuneo: queste due realtà dopo pochi anni hanno avuto necessità di nuovi spazi e così si è deciso di unire il tutto in un grande centro dentistico nel cuore di Cuneo, che fosse comodo da raggiungere e in cui potessero trovare il giusto spazio tutte le strumentazioni necessarie. Nel frattempo si sono aggiunti al team altri professionisti portando il conto totale a 6 odontoiatri e 3 igienisti, coordinati dal dottor Chillari, il dottor Topalli e dalla dottoressa Cirigliano

Modernità, aggiornamento costante e attenzione al paziente e alle sue aspettative: questi sono alcuni dei punti di forza di questa realtà, che mette al primo posto il paziente e le sue esigenze, sia dal punto di vista funzionale che da quello estetico.

Il sorriso, del resto, è uno dei nostri primi biglietti da visita e far sentire a proprio agio le persone con il loro è una delle missioni quotidiane del Centro del Sorriso.

I titolari vogliono scardinare, infatti, il concetto di andare dal dentista solo quando si sta male. Non bisogna aspettare di avere un fastidio per contattarlo, ma bisogna andarci anche quando si vuole stare meglio, ad esempio per migliorare l'estetica del proprio sorriso.

Il Centro del Sorriso: una realtà odontoiatrica all'avanguardia davvero vicina ai suoi pazienti

Al Centro del Sorriso la salute di ogni paziente conta ed è proprio per questo che i dottori dedicano molta attenzione alla prima visita. Il primo colloquio è essenziale per conoscere meglio il paziente e capire come aiutarlo. Proprio per questo è fondamentale dedicargli il giusto tempo.

Non esistono, infatti, soluzioni adatte a tutti e solo una visita accurata, seguita da eventuali esami strumentali, potrà chiarire il modo più opportuno di intervenire in ogni singolo caso.

In questo centro si percepiscono la professionalità e la massima attenzione al paziente e alle sue aspettative. Ecco ciò che ha fatto la differenza,facendo sì che migliaia di persone si affidassero, e si affidino tuttora, a questo centro dentistico di Cuneoper il loro sorriso.

Dall'ortodonzia all'estetica dentale all'implantologia: per ogni branca dell'odontoiatria sono presenti specialisti ed esperti che suggeriranno il modo migliore di intervenire a seconda del caso clinico e lo seguiranno fino alla fine, assicurando una piena continuità al paziente.

Ogni sorriso viene, infatti, progettato con il paziente, soprattutto quando si tratta di interventi di implantologia, per assicurare un risultato davvero soddisfacente.

E, ingredienti indispensabili, non mancano poi la giusta dose di empatia, fondamentale per mettere a loro agio anche i pazienti più timorosi, e di ironia, come dimostra il video celebrativo realizzato dal centro per l'occasione, una simpatica rivisitazione della hit estiva "Mille" (Visibile a questo link https://fb.watch/93h8m-Zm32/ )

Odontoiatria, salute ed estetica: questi sono i tre pilastri del Centro del Sorriso, in cui operano professionisti di alto livello pronti a prendersi cura di ogni paziente con competenza e umanità, scegliendo le soluzioni più indicate sulla base della condizione clinica di ciascuno, con l'obiettivo di migliorare anche l'estetica del sorriso, non solo la funzionalità.

Altro punto di forza del centro è indubbiamente l'investimento costante in strumentazioni all'avanguardia. Un esempio? La scelta di acquistare la Tac ConeBeam, fondamentale per fare diagnosi sempre più accurate.

Non solo dentisti dunque, ma persone che hanno davvero a cuore la salute del sorriso. Questo è ciò che ha portato migliaia di pazienti negli anni a scegliere il Centro del Sorriso a Cuneo per la cura della loro salute orale e che indubbiamente porterà tanti altri a farlo.

Avere un sorriso bello e in salute, del resto, è importante per stare bene con sé stessi e con gli altri e questo è il posto giusto per ritrovarlo: un centro dentistico che mette davvero al primo posto la persona nella sua interezza, non solo la sua bocca.