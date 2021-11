Criogenia dell'Azoto: processi, applicazioni e attrezzature

<section class="my-3 d-block" id="article-content">

Da molti decenni l'azoto è utilizzato in molti processi industriali e biologici. Il suo utilizzo presuppone comunque l'adozione di attrezzature particolari e che richiedono in ogni caso una manutenzione attenta, scrupolosa e continua, per cui l'applicazione criogenica dell'azoto ha anche un certo costo. Ma a cosa serve l'azoto e cos’è la criogenia alimentare ?

Cos’è l'azoto

Chi non ha mai sentito parlare dell'azoto? Forse, però, non tutti sanno che è il gas prevalente nell'atmosfera terrestre. Sottoponendo l'azoto a forte pressione, questo si trasforma da gassoso a liquido e in questa forma è utilizzato per l'uso criogenico.

Criogenico significa “che genera freddo”. Il passaggio da liquido a gassoso, infatti, per il principio dell'espansione degli atomi di azoto, come per gli altri gas, sottrae calore all'ambiente, quindi abbassa la temperatura.

Questa proprietà dell'azoto liquido, porta a raggiungere temperature vicine allo zero assoluto, allo zero Kelvin. Tra le applicazioni industriali, troviamo l'inserzione di elementi di diversi metalli in altri di dimensioni praticamente identiche.

Un esempio è rappresentato dalle monete da 1 Euro in cui si trova incastonato un disco metallico in una corona esterna di metallo diverso. Ti sei mai chiesto come è possibile? La risposta la trovi nell'uso dell'Azoto liquido che, grazie alla capacità contrattile dei metalli, consente il posizionamento del disco nella corona che poi, espandendosi, forma un elemento indissolubile, se non riportando il tutto a temperature bassissime grazie all'azoto.

L'applicazione genetica della criogeneticità dell'azoto

Una grande applicazione della criogenia dell'azoto è l'ambito genetico e biologico. La conservazione del seme maschile e degli embrioni per l'inseminazione artificiale, ad esempio, è possibile grazie all'azoto che mantiene in vita ma in sospensione biologica questi elementi essenziali per la vita.

Sempre grazie alla criogeneginicità dell'azoto è possibile “congelare” un corpo in attesa, in futuro, di una soluzione ad una malattia inesorabile per la quale a tutt'oggi non esiste cura e soluzione, una frontiera quasi fantascientifica ma che appare sempre più possibile ai giorni nostri.

Le attrezzature per le applicazioni criogeniche dell'azoto sono complesse e richiedono comunque una notevole manutenzione, per cui sono possibili solo attraverso un costante intervento umano, almeno per lo stato di conoscenze attuale.

