Forex operativo: il focus attualmente è sulla sterlina

Spesso e volentieri si parla del Cab: ebbene, in seguito alla riunione della Bank of England, è stato oggetto di una flessione particolarmente importante. Uno degli aspetti da tenere maggiormente in considerazione è sicuramente l’andamento che caratterizza il cambio dollaro/yen.

Durante le ultime settimane è stato registrato un incremento che si riferisce alla volatilità sul mercato dei cambi: una situazione da tenere d’occhio anche per tutti che sono soliti investire sul Forex con la piattaforma Plus 500. L’euro/dollaro, come si può immaginare, ha trovato un vero e proprio muro davanti alla resistenza grafica particolarmente importante che si è attestata intorno a 1,1690-17 e ha dovuto fare i conti con una flessione notevole, tornando intorno ai minimi che sono stati toccati nel corso degli ultimi mesi.

Nel mercato valutario, ecco che i segnali forex sono sempre più diffusi e apprezzati. Il settore in questione sta crescendo in maniera importante, e l’importante tasso di crescita dei portali di trading online non fa altro che confermare tutta questa tendenza.

Attenzione alla valuta

La valuta, tra quelle che vengono chiamate major, che ha messo a disposizione degli spunti operativi più interessanti è sicuramente la sterlina che, dopo la decisione che è stata presa da parte della Banca centrale inglese di mantenere inalterati i tassi di interesse, ha subito un importante indebolimento, nello specifico rispetto al dollaro Usa.

Il Cable non è stato in grado, però, di abbattere il muro statico che si trova intorno alla zona 1,3850-1,39 e ha subito un calo drastico, con le quotazioni che sono calate sotto la soglia di 1,35. La struttura tecnica di breve termine sembra piuttosto precaria, dal momento che i più importanti indicatori direzionali si sono orientati in una posizione short.

Di conseguenza, ci sono diverse possibilità che si verifichi un altro calo, che ha un primo obiettivo intorno all’area 1,342-1,3410, che corrisponde all’incirca ai minimi che sono stati toccati nel corso degli ultimi giorni del mese di settembre.

La rottura di 1,34 farà intendere poi un altro segnale di debolezza. I vantaggi di questo stato di debolezza della sterlina si riflettuti anche per il cambio Eur/Gbp che, in seguito a una lunga fase laterale di consolidamento che va oltre il sostegno che viene collocato intorno all’area 0,8420-0,84, è stato protagonista di un rimbalzo notevole, riprendendo quota oltre 0,8560.

Uno scenario tecnico molto complesso

Indipendentemente da tale recupero, il quadro tecnico resta ancora piuttosto complicato: un altro allungo dovrà superare un primo muro che si trova nei pressi di quota 0,8610, mentre il secondo ostacolo è previsto in zona 0,8660-0,8675.

Sugli altri cambi, serve prestare la massima attenzione il cambio tra dollaro e yen, dal momento che sta trovando nuova linfa per consolidarsi tra il supporto ricevuto in area 113,20 e la barriera che è stata posta a 114,50. Uno studio quantitativo sottolinea come sia in atto una particolare compressione in termini di volatilità. Cosa vuol dire tutto questo? Molto semplicemente che si tratta di una situazione che non fa altro che anticipare quello che viene definito un movimento di carattere impulsivo e incontrollato.

Quindi, il fatto di abbattere quota 114,50 potrebbe molto semplicemente andare ad attivare una sorta di reazione a catena, che si tradurrebbe in una vera e propria estensione di un certo tipo. Nel caso in cui, invece, si dovesse verificare un rallentamento, scendendo al di sotto della soglia pari a 113,20, ecco che lo scenario potrebbe essere decisamente diverso, con un’inversione ribassista di tendenza che sarebbe praticamente immediata. Non solo, visto che si dovrebbe considerare quest’ultimo trend in compagnia di un ritorno di una certa situazione di risk off in relazione ai mercati finanziari.