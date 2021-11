Grate in Ferro, come inserirle in modo armonioso nella facciata

La sicurezza è fondamentale: sono sempre più le persone che presso la propria abitazione hanno scelto di installare sistemi di allarmi sonori, sensori di movimento e anche dispositivi di sicurezza come grate in ferro per proteggersi ma, soprattutto nell’ultimo caso l’estetica è essenziale. Per molto tempo le grate sono state evitate proprio per il timore di rovinare la facciata; in realtà con i giusti stratagemmi è possibile integrare le grate in ferro inserendole in modo armonioso nel design della casa.

Che tu viva in una casa autonoma o in zona isolata, oppure all’interno di un condominio le grate in ferro possono diventare un sistema di sicurezza efficace. Frequentemente, quando si parla di sicurezza ed estetica sembra che ci possa essere un conflitto tra i due temi: in realtà, rivolgendosi alle aziende migliori sul mercato, è possibile anche riuscire a valorizzare esteticamente l’utilizzo delle grate.

Per poter valorizzare al massimo le inferriate, soprattutto nel caso di quelle fisse, è consigliato scegliere con cura la tipologia di materiale. Dal ferro battuto fino ad acciaio e alluminio: poi scegliete quelle esteticamente elaborate, magari con decori geometrici o floreali senza dimenticare di chiedere un colore che possa armonizzarsi con il resto della struttura. Proprio per una questione estetica, il ferro battuto è sicuramente il materiale preferito: duttile e lavorabile, permette grande personalizzazione da parte di fabbri esperti che possono così plasmarle per renderle esteticamente accattivanti.

Grate in ferro a scomparsa: la scelta migliore

Sono tante le tipologie di grate disponibili; le inferriate a scomparsa sono senza dubbio le migliori dal punto di vista estetico. Se in passato tutti prediligevano le inferriate fisse convinti fossero le più sicure, oggi possiamo dirvi che la soluzione delle inferriate a scomparsa è altrettanto valida ed esteticamente più gradevole. Installare grate di sicurezza è il modo migliore per rendere le proprie finestre sicure ma quelle a scomparsa hanno un maggiore impatto estetico. Questa tipologia viene fissata e incassata all’interno delle pareti per poi poter essere nascosta dentro il muro quando si è in casa. Questo permette di evitare la presenza di inferriate fisse che possono rovinare la luminosità di un ambiente.

Grate apribili: la scelta per mantenere luminosità

Tra le scelte moderne e apprezzabili a livello estetico ci sono le grate apribili; questa tipologia di inferriate sono utili perché permettono di aprire le finestre mantenendo la totale libertà e luminosità quando si è in casa ma garantiscono massima sicurezza quando vengono chiuse. Questa tipologia viene apprezzata anche durante l’estate; i modelli apribili permettono di mantenere le finestre aperte per godersi l’aria fresca pur mantenendo uno schermo di sicurezza dai malintenzionati.

Tipologie di grate: quali scegliere?

Oltre alle due varianti precedenti, esistono diverse tipologie di grate per proteggersi senza rinunciare all’estetica. A fornirci maggiori dettagli e una guida completa sulle tipologie di inferriate c’è https://www.gruben.com/ azienda specializzata nella vendita di grate, serrande e porte blindate. Con molti anni di esperienza nel settore e prodotti di qualità top ha saputo distinguersi diventando un punto di riferimento per moltissime famiglie e attività che scelgono i prodotti Gruben per la propria sicurezza.

Perché installare le grate in ferro

Sono tanti i motivi per installare le grate in ferro presso la propria casa; la scelta molto comune in villette indipendenti, a schiera e più raramente in condominio, diventa uno dei migliori sistemi di sicurezza passiva. Le inferriate sono spesso installate in combo a porta blindata, sistemi di allarme e altri dispositivi di sicurezza per una massima copertura. Tra i vantaggi principali della grata di sicurezza è quella di avere una protezione sempre attiva che fa desistere i ladri dal tentare un furto ; molto difficili da scardinare o scassinare, fanno demordere a prima vista i malintenzionati. Affidandosi a tecnici specializzati è possibile scegliere tra diverse tipologie: da quelle apribili a quella a scomparsa, da quelle con sottoluce fisso ideale per le porte, a quelle scorrevoli.

Si possono installare le grate in ferro in condominio?

Per massimizzare la sicurezza di tutto lo stabile è possibile parlarne all’interno di un’assemblea ma se è solo un condominio interessato è importante che non modifichi esteticamente la facciata del palazzo; alcuni brand propongono le inferriate installabili tra tapparella o persiana e finestra.