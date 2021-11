Lavori in corso per il Pianeta Giovani di INSIEME per il convegno annuale del 27 novembre

L’Associazione Insieme ha affidato al suo Pianeta Giovani l’organizzazione del convegno annuale di novembre, che quest’anno si terrà sabato mattina 27 novembre presso il Centro Incontri della Provincia a Cuneo. L’anno scorso non si era potuto tenere a causa delle restrizioni della pandemia, ma il gruppo non ha mai smesso di lavorare e l’Associazione ha avviato parallelamente un percorso di “formazione” per i giovani membri, formato da ragazzi e ragazze tra i 20 e i 40 anni provenienti da diverse zone della nostra Provincia: fossanese, cuneese, monregalese… In quest’ultimo anno sono stati affiancati da un consulente-psicologo del lavoro che li ha accompagnati in un percorso formativo sull’anti-fragilità attraverso alcuni incontri online ed in un test finale sulle “soft skills” (competenze relazionali) per consentire loro una maggiore consapevolezza delle potenzialità da sfruttare e delle debolezze da rafforzare.



Luca Vender, imprenditore di Fossano e coordinatore del Pianeta Giovani, afferma: «Il percorso intrapreso in questi mesi è stato stimolante e di crescita sia a livello di gruppo che singolarmente, ed ha accompagnato il confronto interno per la preparazione ai temi che verranno affrontati nel prossimo convegno annuale del 27 novembre. Abbiamo avuto l’opportunità di ricevere non solo una “formazione”, ma anche una maggiore consapevolezza di quanto vorremmo far emergere nel convegno attraverso un dibattito aperto con i nostri ospiti. A nome di tutti i membri del Pianeta Giovani desidero ringraziare l’Associazione Insieme per la fiducia e per aver “investito” nel nostro gruppo».



Non ci resta che attendere nei prossimi giorni le anticipazioni sui temi ed ospiti del tradizionale appuntamento associativo di novembre, che a breve verranno divulgate.



Intanto, se qualche giovane fosse interessato ad entrare a far parte del gruppo di Insieme può contattare lo 335/8150757 oppure scrivere una mail a segreteria@associazioneinsieme.info