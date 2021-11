Premio narrativo per uno studente del corso CAT dell’Istituto Arimondi Eula di Racconigi

Il Comune, l’Assessorato alla cultura e la Biblioteca di Sommariva del Bosco hanno promosso, lo scorso autunno, la V edizione del “Premio di narrativa”, rivolto agli studenti degli Istituti scolastici di II grado e ai giovani di età uguale o superiore ai 21 anni.



L’iniziativa prevedeva la produzione di racconti brevi a tema libero con lo scopo di promuovere la lettura e la scrittura in un momento particolarmente difficile, segnato dalla pandemia. Momento inedito durante il quale tutti noi siamo stati costretti alla limitazione negli spostamenti e all’isolamento umano-relazionale.



Proprio in questo contesto si colloca la produzione narrativa di Michele Bedino, studente caramagnese del secondo anno del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) dell’Istituto Arimondi- Eula di Racconigi, vincitore del secondo premio fra i giovani autori di età compresa fra i 14 e 15 anni.



Il suo racconto, “Chiudi gli occhi. Cosa vedi?”, è nato da un’esercitazione di scrittura scolastica sul tema della focalizzazione narrativa. Michele, assumendo il punto di vista di un animale, nello specifico di un cane, ha affrontato argomenti di indubbia emotività: lo straordinario rapporto tra un animale e il suo padrone non vedente; la “diversità” degli umani descritta dal cane e l’inciviltà di alcuni individui che, per crudeltà e senza necessità, cagionano violenze e barbarie sugli animali.



Una lode a Michele per la sua versatilità, che permette di sfatare un luogo comune, quello che associa la formazione tecnica ad una modesta educazione linguistica: sui banchi di scuola, infatti, tra le discipline di indirizzo – progettazione, costruzioni, estimo – c’è posto anche per le materie umanistiche , quelle che parlano al cuore e quelle che hanno fornito a Michele gli strumenti per esprimere in modo pregevole la sua creatività, le sue emozioni e il suo essere studente a “tutto tondo”. Adesso non rimane altro che aspettare la premiazione dei vincitori presso la Biblioteca comunale di Sommariva, per festeggiare questo esempio di eccellenza che gratifica non solo l’interessato ma anche l’Istituto scolastico di appartenenza l’I.I.S. Arimondi Eula sede di Racconigi.