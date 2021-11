Progetti di arredo: come valorizzare una casa di 35 mq, 40mq, 45mq

Desideri trasformare il tuo appartamento di piccole dimensioni per farlo sembrare più ampio e spazioso? In questo articolo ti illustreremo alcuni ipotetici progetti di arredo con soluzioni su misura, cucite perfettamente addosso ad abitazioni di 35 mq, 40 mq, 45mq. Naturalmente, questi sono alcuni spunti per dedicarti al progetto di casa tua, ma la soluzione migliore è sempre quella di affidarti ad esperti del settore, come architetti ed interior designers. Case di queste dimensioni sono tipicamente diffuse nelle grandi città e devono essere necessariamente strutturate secondo un progetto che sappia ottimizzare lo spazio ridotto. Piccole metrature non rappresentano necessariamente un ostacolo per rendere una casa confortevole e di grande pregio. In alcuni casi è necessario intervenire nella planimetria con lavori di muratura, eliminando corridoi e pareti non funzionali, aggiungendo soppalchi, ecc. Altre volte è sufficiente puntare su una tipologia adeguata di arredamento, così da poter creare un nido abitativo che sappia essere sofisticato oltre che accogliente. Ma vediamo nel dettaglio alcune simulazioni di progetto di arredo:

• Progetto di un monolocale di 35 mq

• Progetto di una casa di 40 mq

• Progetto di arredo per un monolocale di 45 mq con soppalco

Progetto di un monolocale di 35 mqVisualizza la planimetria di una casa piccola 35 mq con ingresso in piccolo disimpegno, con porta frontale e porta a laterale. La porta frontale permette di entrare in un bagno con finestra, mentre la porta laterale porta in uno spazio open-space. In una casa piccola è importante non trascurare l’effetto d’insieme per migliorare la fruibilità degli spazi. Due sono le possibili soluzioni: adibire lo spazio open-space a zona giorno con letto a scomparsa, per ottenere uno spazio maggiore durante la giornata, oppure inserire un elemento nuovo che possa creare una camera da letto separata. Anche in questo ultimo caso ci sono due strade percorribili: attraverso un lavoro di muratura o su misura, oppure attraverso l’utilizzo di arredi separatori, come una meravigliosa libreria di design. Ma vediamo insieme la nostra proposta.

Oltrepassata la porta d’ingresso, ci dirigiamo a destra, verso la zona giorno che comprende cucina, soggiorno e zona notte. All’interno di questo ambiente gli spazi vengono identificati con immediatezza grazie alle scelte cromatiche. La cucina lineare bianca occupa in tutta lunghezza la parete più lunga priva di finestre. Lungo la parete opposta è posizionato un piccolo divano lineare con contenitore e una libreria che incornicia la finestra, così da sfruttare tutto lo spazio. Al centro è presente un piccolo tavolo rotondo, con due sedie abbinate.

Sul fondo puoi notare un tramezzo centrale in cartongesso con due elementi laterali scorrevoli che si raccolgono al centro, lasciando due passaggi liberi ai lati, perfetti per raggiungere la zona notte. In questo modo si crea un continuum visivo tra zona giorno e camera. La camera da letto sarà dotata di letto matrimoniale con contenitore o letto singolo con contenitore. Lungo la parete più lunga sarà posizionato un armadio bianco con ante scorrevoli e dotate di specchio.

Un tocco di stile? La superficie in cartongesso della parete tra i due ambienti può essere tinteggiata con una pittura “lavagna”: dal punto di vista estetico e tecnico ha caratteristiche simili all’ardesia e può essere utilizzata per segnarci frasi o appunti per la spesa/impegni della settimana. Un’alternativa alla pittura è rappresentata dastickers-lavagna da applicare sulla superficie della parete.

Ma torniamo alla porta d’ingresso: frontalmente è presente il bagno finestrato. Ti proponiamo di inserire un box doccia su misura che va a comprendere la finestra. Per questo motivo è essenziale scegliere un box doccia trasparente, così da far passare tranquillamente la luce. Sanitari sospesi e una colonna contenitiva rappresentano un completamento funzionale dell’arredamento. In un bagno piccolo, inoltre, è importante mantenere una certa uniformità per quanto riguarda il rivestimento di pareti e pavimento. Uno stesso rivestimento in gres effetto pietra donerà allo spazio un look sofisticato e di tendenza.





Progetto di una casa di 40 mq

Visualizziamo mentalmente una casa di 40 mq, con planimetria di forma rettangolare. Tipicamente, come in case di questa metratura, la zona giorno comprende insieme la cucina e il soggiorno. Immaginiamo dunque di entrare tramite la porta d’ingresso situata sul lato corto di questo rettangolo. Come primo spazio incontrerai un ambiente dedicato per l’appunto alla cucina, situata sulla parete di destra, e alla zona soggiorno. Uno spazio ridotto comporta delle scelte ben mirate: il divano non potrà sicuramente essere angolare o con penisola. Per ottimizzare lo spazio, l’ideale è un divano due posti con contenitore. Vale lo stesso discorso per la cucina, la quale dovrà essere lineare e comprensiva di penisola estraibile da utilizzare come tavolo. Questo progetto comprende arredi su misura, i quali sfrutteranno ogni centimetro delle pareti. La cucina sarà a tutta altezza, in maniera tale da evitare sprechi di spazio. Il mobile soggiorno sarà discreto, perfetto per l’appoggio di una televisione moderna.

Sulla parete opposta a quella dell’entrata troverai una porta spostata verso destra, la quale aprirà su un piccolo corridoio dotato di due porte sul lato sinistro. La prima porta porterà alla stanza da bagno, mentre la seconda alla camera da letto. Il dettaglio da non trascurare: sicuramente un pavimento uniformemente rivestito in parquet, così da donare continuità ed eleganza allo spazio.

Nella camera da letto ci saranno due elementi essenziali: il letto matrimoniale con contenitore e un armadio a tutta altezza con ante scorrevoli, perfette per evitare inutili ingombri e per favorire un passaggio fluido e confortevole. In questo progetto introduciamo anche uno spazio di lavoro discreto. In cosa consiste? Visualizza l’ampia finestra della stanza e immagina un pannello in legno tinteggiato del colore della parete e posizionato sul limite inferiore della finestra. Questo pannello sarà richiudibile a raso muro, discreto ed elegante.

Ora visualizza il bagno, attrezzato su tre lati grazie ad un perfetto incastro dei vari elementi. Il box doccia multifunzione angolare, le ante scorrevoli salvaspazio, i sanitari sospesi e il lavabo a semi-incasso nel piano ofissato alla parete e appoggiato sul top del mobile, saranno gli elementi che renderanno funzionale lo spazio del tuo bagno. Sulla parete dei sanitari, a tutta altezza, potrai installare un pratico stendino saliscendi.

Il risultato di questo progetto è un elegante spazio funzionale e pratico. Con queste scelte potrai valorizzare e ottimizzare al massimo il tuo appartamento rettangolare di 40 mq di superficie. Il tutto potrà essere realizzato tramite alcuni interventi progettuali: modifiche eventuali nella distribuzione degli spazi e realizzazione di arredi su misura, per sfruttare al centimetro le pareti sia in lunghezza sia in altezza.

Progetto di arredo per un monolocale di 45 mq con soppalco

Possiedi un piccolo appartamento di 45 mq, strutturato come monolocale, e disideri un progetto di arredo per ottenere anche una confortevole zona studio? Con il soppalco, il monolocale di 45 mq diventa la casa-studio dei tuoi sogni. Senza dubbio occorre un progetto ad hoc strategico, il quale ti permetterà eventualmente di utilizzare questa abitazione come ufficio durante la settimana e di affittarla nei week-end. Quando un progetto è affidato in mano a veri professionisti del settore, il risultato può superare le aspettative, grazie ad un azzeccato mix di creatività, decor e funzionalità. Le idee salvaspazio non convenzionali ed audaci possono trasformare completamente gli spazi di casa. NegoziMobiliDesign, un portale con all’interno la selezione dei migliori rivenditori d’Italia, può essere ciò che fa al caso tuo: navigando online troverai i più pregiati showroom con team di architetti ed interior designers, in grado di occuparsi di ristrutturazioni e progetti di arredo. Ma vediamo nel dettaglio questo ipotetico progetto per un monolocale di 45 mq con soppalco.

Entriamo in questo appartamento di forma trapezoidale, con ingresso sulla zona giorno quadrata, comunicante con il bagno triangolare. Il pavimento in resina stile industrial chic donerà omogeneità all’intero spazio. Nella zona giorno, dedicata al mobile cucina e alla zona living, sarà presente una scala per raggiungere il soppalco.

Concentriamoci sulla zona giorno. Entrando avremo sul lato destro la parete comprensiva di porta del bagno. Su quella parete, sfruttando ogni centimetro sarà posizionato il mobile con cucina a scomparsa, tramite ante scorrevoli. Questo mobile su misura incornicerà anche la porta per raggiungere il bagno, comprendendo ulteriori spazi contenitivi. A centro stanza sarà collocato un tavolo rotondo da Ø 90 cm, con un paio di sedie abbinate. In questa stesso ambiente verrà creato un mini salotto che sfrutta gli angoli, grazie a due poltrone-letto. La cucina nascosta nell’armadio con porta integrata è il tocco di classe, poiché permette di far cambiare assetto alla stanza a seconda del suo utilizzo (ufficio o abitazione). La zona cottura sarà piccola ma completa degli elettrodomestici necessari.

Il bagno di forma triangolare sarà coordinato al resto dell’arredamento, completato con sanitari sospesi, perfetti per mantenere una maggiore pulizia e un senso di leggerezza. Lungo la parete più lunga potrai inserire una doccia e un lavabo con mobile moderno dotato di specchio.

La scala per raggiungere il soppalco prevedrà cassetti con ulteriore spazio contenitivo. Una volta giunti al piano superiore potrai ammirare uno spazio luminoso dotato di divano lettodal design lineare e piano di lavoro con sedia. Il piano di lavoro è stato pensato come mobile percorrente tutta la balaustra, così da servire anche come libreria. Lo spazio triangolare corrispondente al bagno sottostante sarà una confortevole cabina armadio con stand a vista. La scelta del divano letto permetterà di trasformare il soppalco in uno studio confortevole durante i giorni della settimana.

Consigli pratici per il progetto d’arredo di una casa piccola

Focalizziamoci sui punti principali per portare a termine con ottimi risultati il tuo progetto di arredo. In conclusione ti ricordiamo che:

• è fondamentale mantenere una certa uniformità per quanto riguarda i pavimenti;

• pareti chiare o con carta da parati a tema possono donare allo spazio un look totalmente trasformato;

• immobili salvaspazio ti aiutano a vivere gli ambienti a seconda delle tue reali necessità quotidiane e mantengono lo spazio in ordine;

• la creatività deve essere accompagnata da un progetto di arredo ad hoc, preferibilmente realizzato con il consiglio di professionisti del settore.

Ora sei pronto per arredare la tua casa di piccole dimensioni, senza rinunciare ad uno stile di arredamento in linea con il tuo gusto personale!

(Fonte: https://www.cosedicasa.com/)