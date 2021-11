A Paroldo nasce una nuova associazione: “Lisoròt”

La voglia di ripartenza e di condivisione, hanno fatto nascere, a Paroldo, una nuova associazione. “Lisoròt”, isolotto in piemontese, ha come obiettivo quello di favorire e promuovere attività ricreative e culturali, per gli abitanti e i visitatori del territorio dell’Alta Langa.

“Lisoròt” ha collaborato con il Comune di Paroldo, per ripensare ad una nuova versione dell’Estate di San Martino, dopo due anni di interruzione causa Covid. Da questa nuova unione, si sono creati così, tre giorni di iniziative e eventi che si svolgeranno il 12, 13 e 14 novembre.

Si parte il venerdì 12, con le cene a base di bagna caüda, nei ristoranti del paese (Agriturismo “Raflaz”, Bistrot “25 Miglia”e Trattoria “Salvetti”). Sabato 13, ore 17, apertura dell’Ecomuseo "Pecora delle Langhe", accompagnati dalle luci e suoni che animeranno la borgata dei Cavallini e la rappresentazione teatrale a cura della Filodrammatica Teatro Marenco, per poi terminare con la seconda serata di bagna caüda.

Domenica 14, dalle 8 alle 19, si svolgerà la tradizionale Fiera di San Martino, con numerosi espositori: agricoltori, artigiani e rappresentanti di alcuni consorzi di tutela del nostro territorio. In piazza si assisterà inoltre, alla consegna delle onorificenze quali: “Il Mantello di San Martino” e il premio “Palodium per la cultura”. Tali premi sono destinati a tutti coloro che si sono adoperati per la crescita e la valorizzazione di Paroldo.

A queste iniziative si sono aggiunti tre appuntamenti promossi dall’associazione: il concorso fotografico, in collaborazione con l’associazione MondovìPhoto, dal titolo “Incontri” che ha come scopo, quello di immortalare l’importante rapporto tra l’uomo e gli animali sullo sfondo dell’Alta Langa.

Il concorso aperto a tutti, dilettanti e professionisti, si è chiuso il 2 novembre. Una giuria tecnica selezionerà 12 finaliste tra cui 5 vincitrici che saranno proiettate nel Borgo dei Cavallini, inserite in un’apposita gallery su www.paroldoaltralanga.com e raccolte in un calendario. I vincitori verranno premiati domenica 14 novembre alle ore 10.30 durante la Fiera.

Poi, la passeggiata in collina dal titolo “United colors of a Paroldo” riprendendo la celebre pubblicità. L’itinerario per tutti, condotto da Roberta Ferraris, guida ambientale escursionista (3342265612), è lungo 11 Km e attraverserà i crinali, i boschi e le borgate di Paroldo, immergendosi nei colori dell’autunno. La durata effettiva del cammino è di 3 ore e 30 minuti, al costo di 10 euro a persona comprensivo di assicurazione. Il pranzo sarà in libertà a Paroldo, o al Bistrot 25 Miglia (prenotazione obbligatoria, 3355944379).

Infine, la lettura animata “Magia Magia” di e con Elena Griseri, rivolta ai bambini tra i 3 e gli 8 anni e le loro famiglie. L’evento che si svolgerà domenica 14 dalle ore 14 presso i locali della Proloco, ha come scopo quello di stimolare il piacere dell’ascolto e accendere la curiosità verso i libri. “Magia Magia” è infatti, un viaggio nel fantastico mondo dei libri, alla scoperta di storie e personaggi magici. Dopo la lettura si svolgerà un divertente laboratorio creativo. Per partecipare è necessario prenotarsi presso il numero 3336282518.

"Come vedete - spiegano dall'associazione - la voglia di ripartire è tanta e la nuova associazione ha cercato di rispondere alle esigenze di tutti, dai grandi ai più piccoli. Paroldo vi aspetta, perdere occasioni simili, sarebbe un vero peccato".