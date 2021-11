Cuneo: aperte le iscrizioni per diventare volontari di “IllumiNatale”

Sono aperte le iscrizioni per diventare volontari di IllumiNatale 2021. La manifestazione, in programma dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 con un ricco calendario di eventi e spettacoli, è organizzata da Associazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, Confartigianato, Conitours, We Cuneo, Atl del Cuneese, Promocuneo), con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Cuneo e la collaborazione del Festival Mirabilia.



“Siamo alla ricerca di persone che vogliano mettersi in gioco e che abbiano entusiasmo e voglia di fare per aiutarci a realizzare l’evento natalizio di Cuneo - dicono gli organizzatori della manifestazione -. Sarà un’esperienza bellissima, ne siamo certi, ci sono tutti gli ingredienti: l’atmosfera natalizia, le luci, i Babbi Natale, i presepi, i mercatini e poi grandiosi spettacoli di circo contemporaneo e teatro urbano. Insomma, garantiamo tanto divertimento e allegria, unitevi alla nostra squadra, vi aspettiamo!”.



Si può scegliere di dare il proprio contributo nei seguenti settori:

- Raccolta fondi: addetti alla vendita dei biglietti della lotteria e dei gadget, distribuzione del materiale informativo e del programma

- Assistenza e logistica: assistenza durante gli spettacoli itineranti e i grandi eventi

- Digital: appassionati di fotografia e videomaker



E’ possibile aderire compilando, sia da computer che da smartphone, il form di adesione pubblicato su https://www.cuneoilluminata.eu/volontari (entro il 28 novembre). Martedì 30 novembre alle 21 presso il Museo Diocesano San Sebastiano (Contrada Mondovì, 15 – Cuneo) si terrà la riunione formativa.



Per ulteriori informazioni: volontari@cuneoilluminata.eu