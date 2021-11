'Il tempo sospeso': la nuova mostra dell'artista Chiara Quaglia debutta domenica prossima presso l'Antico Palazzo Comunale di Saluzzo

Una mostra introspettiva sul concetto del “tempo” quella proposta dall'artista Chiara Quaglia.

Nata a Saluzzo, vive e lavora a Savigliano in provincia di Cuneo. Dopo la maturità tecnica, si avvicina al mondo dell’argilla attratta dal fascino della terra e dalla magia del fuoco. Durante gli studi universitari continua a coltivare la sua passione per la ceramica, sperimenta la tecnica della lavorazione dell’argilla su pannelli verticali ed inizia le prime esperienze espositive. Per le sue opere sceglie solo colorazioni naturali con ossidi, vetri e smalti. Le sue creazioni hanno spesso colori sabbiosi, onde sinuose e forme con richiami tra l’antico ed il contemporaneo. Un minimalismo archeologico passato-presente cristallizzato in vere e proprie forme materiche.

Nel 2014, presso la sala della Provincia di Cuneo, realizza la personale "Quando l'arte incontra la vita", a seguire le collettive nel 2018 al Forte Santa Tecla di Sanremo, a Praga nella Rassegna d'Arte dell'Istituto Italiano di Cultura, a Padova con ArtePadova, nel febbraio 2019 presso la galleria

Wikiarte di Bologna e a novembre 2019 nel Padiglione Europa all'interno del percorso della 58° Biennale di Venezia. Tra le esposizioni in video proiezione, viene selezionata per la ArtWeek di Miami a dicembre 2019 e per la Swissartexpo di settembre 2020 a Zurigo. A ottobre 2020 si classifica al 4° posto con menzione al Primo Premio Internazionale d'Arte a Torino, e nel mese di marzo 2021 riceve l'ammissione al Premio Mercurio d'Oro per le arti visive, conferito per la qualità creativa delle sue opere. A giugno 2021, l'opera “Bianco Sospeso” viene selezionata per l'esposizione alla 9° Biennale d'Arte Internazionale di Montecarlo.

“Ho voluto realizzare una mostra dal titolo “Il tempo sospeso” – spiega Chiara Quaglia - per cercare una riflessione intima, e contemporaneamente figurativa sul concetto del “tempo”. Il progetto creativo vuol essere anche una ricerca, quanto mai introspettiva, sul valore di quel "tempo" così diverso, che tutti noi abbiamo vissuto per la prima volta dallo scorso anno durante la pandemia, quando davvero sembrava che il tempo si fosse fermato, sospeso nell'attesa di tornare alla tanto attesa normalità”.

La mostra, allestita presso la Sala d'Onore dell'Antico Palazzo Comunale di Saluzzo con il sostegno dell'Associazione Ur/ca, sarà inaugurata domenica 14 novembre alle ore 18:00 e sarà visitabile il sabato e la domenica fino al 12 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00.