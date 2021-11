Buona riuscita per il Motogiro del Bemar Racing Team

Sabato 6 novembre oltre trenta appassionati di mototurismo si sono ritrovati, di buon mattina, presso la Concessionaria Bianco Moto di Cuneo, per l’effettuazione di un giro turistico, studiato ed organizzato da Riccardo Arnaudo, socio del Bemar Racing Team, che ha condotto il multicolore serpentone lungo i colli che si dipanano tra Piemonte e Liguria per poter ammirare gli spettacolari giochi di luci e colori che offre la flora in questo periodo dell’anno.

Il gruppo si è diretto verso il Colle del Mortè per poi scendere in Valle Corsaglia e percorrere la Val Casotto sino a Garessio 2000. Discesa verso la Città di Garessio, con sosta ritemprante presso il Santuario di Colle Grozza, da dove si è ripartiti per Calizzano, Colle di Massimino, Bagnasco e Battifollo, dove ci si è fermati per il pranzo al sacco, dopo un continuo scollinare tra Piemonte e Liguria, attorniati dal foliage illuminato dal sole.

L’ultimo tratto del percorso ha riportato i motociclisti a Cuneo, dopo aver attraversato Scagnello, San Michele Mondovì, Vasco e Pianfei.

Ottima, come di consueto, l’organizzazione del Bemar Racing Team, coadiuvato da Honda, Bianco Moto e CRS Savigliano, che hanno permesso con quest’ultimo raduno di potersi ancora divertire, grazie anche alle condizioni climatiche di quest’ultimo scorcio di stagione.