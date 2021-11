ITIS MARIO DELPOZZO: la specializzazione di Informatica e Telecomunicazioni

Il percorso di studio mira a sviluppare competenze specifiche nel campo dell’hardware, del software, delle reti informatiche, dell’elaborazione dell’informazione e delle applicazioni e tecnologie Web, consentendo di operare autonomamente o in team, di analizzare, progettare, installare e gestire sistemi informatici. Gli studenti di “Informatica” durante il biennio affrontano argomenti tali da poter far loro conseguire la Patente Europea del Computer (ECDL), oltre ad una preparazione di base di programmazione e realizzazione di siti Web. Il Diplomato in Informatica è in grado di sviluppare applicativi software nei vari ambiti e di collaborare alla progettazione di sistemi di telecomunicazione, industriali, di elaborazione dati anche in rete locale; progetta e gestisce siti web; assiste gli utenti fornendo loro consulenza software e hardware, progetta e crea Basi Dati con Access e MySQL, progetta e realizza Siti statici e dinamici tramite HTML, JavaScript, PHP, CMS, realizza applicativi per device mobile con Sistema Operativo Android; installa e utilizza Sistemi Operativi anche Open Source.

La ROBOTICA fa parte della specializzazione di informatica, non solo come materia di studio, ma anche come metodologia didattica di supporto alle materie tecnico-scientifiche e linguistiche. Si studieranno e realizzeranno macchine intelligenti in grado di interagire con l'ambiente esterno, dalla serra automatizzata al robot umanoide.

Al termine del suo percorso di studi il Diplomato potrà avere accesso a tutte le facoltà universitarie e alle professioni tecniche presso aziende pubbliche o private.

Per maggiori informazioni: http://orientamento.itiscuneo.edu.it http://www.itiscuneo.gov.it