Un seminario di vitivinicoltura biologica presso la sede del Comizio agrario a Mondovì

Il tema dell’agricoltura sostenibile è diventato un obiettivo fondamentale per gli imprenditori agricoli di oggi e di domani. Il comparto vitivinicolo non può certo sottrarsi a queste tematiche ambientali e salutistiche.

In questi ultimi 10, 15 anni i vigneti gestiti con il metodo biologico hanno superato il 5% delle superfici italiane coltivate a vite.

Per avere un vino con aromi e sapori particolari che siano il vero riflesso del territorio in cui viene prodotto occorre rispettare la fertilità del suolo ed intervenire in modo sostenibile per la difesa delle viti dai patogeni vari. Il metodo biologico ci offre questa opportunità.

Il Comizio Agrario organizza quindi un seminario di vitivinicoltura biologica.

Tre serate per tutti coloro che desiderano produrre il vino:

16 novembre 2021: Davide Pellizzari: “La coltivazione biologica del vigneto”;

23 novembre 2021: Davide Pellizzari: “Il vino biologico (Vinificazione biologica delle uve)”;

30 novembre 2021: Pier Franco Blengini: “L’arte della vinificazione dei vini rossi e dei vini bianchi”.

Davide Pellizzari è un produttore di nebbiolo e tecnico viticolo. Formazione accademica in Scienze Viticole ed Enologiche presso l’Università di Torino, è cresciuto professionalmente tra Piemonte, Borgogna, Toscana e Nuova Zelanda. Dal 2013 lavora presso l’azienda vitivinicola Ceretto di Alba, presso la quale è attualmente responsabile della gestione biologica e biodinamica.

Pier Franco Blengini è Presidente del Comizio Agrario e, nell’ambito agricolo, conduce con la famiglia, le vigne e la cantina della Cascina Monsignore di Vicoforte.

Le serate sono in presenza presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì (nel rispetto delle norme anti Covid, è necessario presentare il Green Pass o tampone molecolare all’ingresso) dalle ore 20,30 alle ore 22,30.

Per chi lo desidera, è possibile collegarsi in remoto attraverso piattaforma Zoom (richiedere il link per connettersi all’evento). In entrambi i casi occorre prenotarsi (specificando se in presenza o in remoto).

Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto, Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).