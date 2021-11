Ciclismo: ufficiale, la Sanremo-Cuneo tra le tappe del Giro d'Italia 2022

La Sanremo-Cuneo sarà una delle tappe del Giro d'Italia 2022. Lo hanno ufficializzato gli organizzatori della Corsa Rosa, illustrando le sette frazioni adatte ai velocisti in programma nella prossima edizione, la numero 105.

Le altre volate annunciate sono: Budapest-Visegrad, Kaposvar-Balatonfured, Catania-Messina, Palmi-Scalea, Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia, Borgo Valsugana-Treviso.

Domani verranno svelate le tappe di media montagna mentre si dovrà attendere di più per conoscere le date di ciascuna frazione.

LA TAPPA SANREMO – CUNEO: 157 km – 1450 m (press Giro d'Italia)

Tappa relativamente breve e di media difficoltà. Si percorre in senso inverso quella che è stata la Sanremo estiva del 2020. Da Sanremo si tocca Imperia per salire al Colle di Nava e giunti a Ceva virare verso Cuneo. Si toccano dopo diverse stagioni alcuni luoghi simbolo del Giro nella zona come il Santuario di Vicoforte e Mondovì. Finale veloce lungo la piana cuneese per giungere alla volata conclusiva.