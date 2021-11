Il Comune di Mondovì ha reso gli onori alla fantastica stagione del JFK Baseball Mondovì

Una pergamena al merito per il JFK Baseball Mondovì. Il Comune di Mondovì, con in testa il sindaco Paolo Adriano e l’assessore allo sport Luca Robaldo, ha voluto tributare gli onori alle gesta sportive compiute dalla società del presidente Stefano Gazzola, reduce da una splendida cavalcata nel campionato di serie C Nazionale, culminato con la vittoria del girone B.

Nella sala consiliare era presente la squadra al completo, lo staff tecnico e la dirigenza della società che ha sfiorato la promozione. Il cammino della JFK allenata da Leo Marconi, infatti, si è interrotto ai play-off per la promozione in serie B, traguardo che la società cercherà di raggiungere nei prossimi campionati.

Per la società erano presenti, oltre al presidente Stefano Gazzola, i dirigenti Enrico Rosso, Michele Rosso e Valter Ferrero. Un plauso, dunque, da parte dell’Amministrazione comunale giustificato dal fatto che, così come riportato sulla pergamena, il JFK Baseball Mondovì è stato motivo d’orgoglio per la Città, per i risultati raggiunti e per l’encomiabile esempio sportivo, simbolo di vero attaccamento all’etica e ai valori dello sport.

Il dirigente Enrico Rosso, infine, ha voluto omaggiare il Comune consegnando nelle mani del sindaco l’ultima palla utilizzata nella gara che ha sancito la vittoria del Campionato di serie C. Palla che riportava gli autografi di tutta la squadra.