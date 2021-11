Lpm Bam Mondovì-Club Italia 3-0, Alessia Populini: "Contenta di aver fatto bene davanti alla mia ex squadra" (VIDEO)

Vittoria e secondo posto solitario per la Lpm Bam Mondovì, che ieri pomeriggio ha travolto per 3-0 le Azzurrine del Club Italia Crai. Una prestazione di ottimo livello e mai messa in discussione dalle giovani e talentuose avversarie, come d'altronde confermato dai parziali del match (25-13; 25-19; 25-16).

Pumine molto bene in fase difensiva, ma anche in quella d'attacco, dove hanno brillato le varie Hardeman (15), Taborelli (11) e Populini (11). Proprio alla ex schiacciatrice del Club Italia, Alessia Populini, abbiamo chiesto di commentare la prestazione delle Pumine: