Primo open day di pallanuoto paralimpica allo Stadio del Nuoto di Cuneo

Domenica 7 novembre si è svolta il primo open day di pallanuoto paralimpica in Piemonte, presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo, organizzata dal referente nazionale Finp Mario Giugliano e dal tecnico Salvatore Figuccio, in collaborazione con la delegata Finp Piemonte Lorenza Bar e la società di gestione dell’impianto natatorio cuneese , il CSR.

14 atleti della società Finp Granda WATERPOLO e 6 atleti pallanuotisti under 18 della società Csr si sono “alleati “ in acqua per dare vita ad una giornata di confronto e crescita per tutti, atleti e molti tecnici di nuoto presenti a bordo vasca .

Tecnica, osservazioni in acqua, amichevole e al termine promesse di rivedersi, all’insegna di uno sport di squadra altamente inclusivo e socializzante .

“Un’esperienza importante per la creazione di protocolli atti a costituire i fondamenti di una disciplina sempre più in crescita, oggi ancor più determinante per la presenza in acqua di atleti misti in stretta collaborazione tra loro; un vero spettacolo inclusivo e formativo “

Le parole del referente nazionale Mario Giugliano e della delegata Lorenza Bar, aprono le porte ad una serie di iniziative volte a promuovere sul territorio piemontese lo sviluppo dello sport natatorio di squadra .

Per informazioni su inserimenti nelle varie squadre, su altre iniziative e sul nuoto paralimpico in Piemonte: piemonte@finp.it